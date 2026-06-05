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O Noso Deporte | Rugby

La selección española sub-21 llama a tres jugadoras del CRAT

Sara Ansede, Noa Varela e Isa Rodríguez participan en unos entrenamientos en Valladolid, donde el domingo jugarán el Partido de las Estrellas de la Liga Iberdrola

María Varela
María Varela
05/06/2026 04:15
Las seis canteranas del CRAT asentadas en Liga Iberdrola
Varela (segunda por la izquierda), Ansede (en el centro) y Rodríguez (primera por la derecha)
Patricia G. Fraga
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La selección española se fija en el CRAT y tres de sus jugadoras han sido llamadas por el combinado sub-21 para unos entrenamientos en Valladolid. Son Ana Varela, Sara Ansede e Isabel Rodríguez, que desde este miércoles se encuentran ya con las Leonas y seguirán hasta el domingo, cuando jugarán el tradicional Partido de las Estrellas de la Liga Iberdrola.

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Las tres son parte de las jugadores jóvenes que lideran el cambio generacional en el club, ya asentadas en el primer equipo y ganando experiencia partido a partido. Isa Rodríguez ya fue internacional, y campeona de Europa, con la sub-18. Y Ana Varela acaba de estar concentrada con la sub-20.

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El domingo saltarán al campo Pepe Rojo de Valladolid, donde hace unas semanas perdieron en las semifinales del playoff por el título de Liga. Se medirá un combinado de estrellas de la Liga, en el que estarán sus también compañeras Oihane López y Ana Peralta (campeona de Europa este año con España) con la selección sub-21. Pasado, presente y futuro de la mano para celebrar el final de la temporada de XV y dar paso a la de seven.

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