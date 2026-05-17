Previa | El CRAT Rialta se enfrenta a la cara Este del Everest

Imagen del partido de liga regular entre el CRAT y el Getxo Carlota Blanco

El CRAT Rialta encara este domingo (12.30 horas) en el vallisoletano estadio Pepe Rojo las semifinales de la División de Honor, un partido contra un tiránico El Salvador con el cual ni siquiera podía soñar a finales de febrero, cuando a falta de tres jornadas para concluir la fase regular todavía no había esquivado el playoff por la permanencia, que disputa el penúltimo clasificado.

La recuperación de efectivos de la enfermería dio al equipo dirigido por Pablo Artime y Juan Pablo Chorny, que ha contado durante toda la temporada con una Ana Peralta superlativa (suma 14 ensayos), el impulso necesario, no solo para alejarse del pozo sino también para poder aspirar a cotas más altas.

El XV coruñés cumplió ganando sus dos últimos compromisos, en Sevilla al Cocos (17-37) y en Elviña al Complutense Cisneros (36-5). El triunfo del Majadahonda en el campo del Sant Cugat hizo el resto: el CRAT sató de la antepenúltima posición a la cuarta.

Solventada la primera papeleta, evitar el descenso, las arquitectas se enfrentan ahora una tarea titánica, cuasi imposible, infligir al chami su primera derrota liguera de un curso (regular) avasallador: catorce victorias en las mismas jornadas de competición, trece de ellas con bonus ofensivo. Una barbaridad.

También lo es que el XV pucelano haya ganado cinco partidos sin haber encajado un solo punto: Cocos (71-0), Getxo (33-0), Sant Cugat (79-0) y los duelos ante el Olímpico de Pozuelo (0-45 y 62-0). Y ha sobrepasado los 49 a favor en seis de los catorce.

Hasta 23 jugadoras de la plantilla entrenada por Juan Carlos Pérez han posado el oval en la zona de marca al menos una vez. Destacan en esta faceta varias de sus internacionales con España: la segundo centro Amaia Erbina (13 ensayos), la talonadora María Miguel (10), la ala Tecla Masoko (9), la medio melé Matilde Toca (8). Otras cinco jugadoras han anotado cinco o más. Cuatro suma una de las futuras estrellas del combinado nacional, la '9' Bing Bing Vergara. En total, el Chami registró 107, una asombrosa media de 7,6 marcas por encuentro.

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El de este domingo será el cuarto cara a cara de la temporada. El último, hace un mes y con Ponferrada como escenario, se lo anotó el CRAT. Con más claridad, incluso, de la que pueda sugerir el 42-32 final. Eso sí, con truco.

La semifinal de la Copa de la Reina coincidió con la disputa de la final del Campeonato de Europa, que Las Leonas conquistaron por octava vez seguida al ganar a domicilio a Países Bajos. Ana Peralta, titular en ese choque, fue la única arquitecta en liza, por más de media docena de jugadoras del conjunto vallisoletano.

El CRAT, que luego perdió -más que ganarle el Majadahonda (22-17)- la final del torneo del KO, necesita subsanar los errores cometidos contra el conjunto madrileño para poder tener la más mínima opción de alcanzar una final liguera que no pisa desde la temporada 2023-24, cuando cedió precisamente a manos de las rhinas.

El Salvador, defensor del título conquistado el año pasado al vencer al Majadahonda, se impuso a las arquitectas en los dos duelos de la fase regular. En la primera vuelta, en Pepe Rojo, hizo una grandísima primera mitad pero acabó siendo víctima de sus innumerables disciplinas y perdiendo por un engañoso 43-17. En Elviña, el 16-46 final sí reflejo la superioridad del chami.

Por lo tanto, al CRAT le espera este domingo un ascenso al Everest por la cara Este, la más dura del techo del mundo. Solo hay cuatro expediciones en la historia que han superado la conocida como pared de Kangshung. Lo que demuestra que no hay nada imposible.