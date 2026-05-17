El CRAT Rialta se despide del curso ante un colosal El Salvador (71-7)

Imagen de CRAT Rialta-El Salvador de la liga regular El Salvador

El Salvador, campeón invicto y tiránico de la fase regular de la máxima categoría, fue demasiado para un CRAT Rialta que, a pesar de la superioridad del rival, no le puso fácil el pasaporte a la final del campeonato liguero, donde el Chami defenderá ante el Majadahonda el título conquistado hace un año.

Un avant de Masoko dio pie a la primera melé. Chía trató de lanzar al equipo con una patada profunda, pero se perdió, por poco, por la zona de marca.

Después de varios puntapiés para alejar el oval, llegó una rotura de Rivera en el medio del campo, combinó con María Miguel y esta con Vergara, la jugadora que había limpiado a toda velocidad el ruck que dio origen al ensayo, que la propia medio melé complementó con el pie (7-0).

Insistió Chía en las patadas para presionar o jugar en campo rival. Tras una de ellas, el CRAT forzó una indisciplina, que lo llevó a la 22 rival. Perdió el saque lateral, pero un adelantado del chami le devolvió el balón a cinco metros de la meta. Las arquitectas forzaron otro golpe de castigo. Alejandra sacó rápido, pillando desprevenida a la defensa rival, conectó con Judith, que anotó casi bajo palos. Chía sumó dos (7-7).

Tres minutos después, jugada muy parecida a la del primer ensayo. Esta vez con Espósito ganando la línea de ventaja y llevando el oval muy cerca de la zona de marca. Toca acabó el trabajo y Vergara acertó con la hache (14-7).

Doble oportunidad al limbo

Tuvo pronto el XV herculino una nueva opción para ensayar, pero, con ventaja bastante clara en el costado izquierdo, la abortó una mala transmisión del oval. La situación se repitió, casi clavada, dos minutos después.

Un patadón de Vergara metió al chami en la 22 coruñesa. Una pantalla evitó una jugada muy peligrosa para las de Pablo Artime, que volvieron a respirar tras una touche parcial de las locales. Sin embargo, la melé pucelana, superior a la herculina, forzó otro golpe. Saque lateral a cinco metros y el maul acabó en la tercera marca de El Salvador, de María Miguel. Vergara nos acertó con el pie (19-7).

La inferioridad en melé del CRAT provocó que un empuje prematuro le regalase al rival un golpe franco sobre la raya de 22. Cuando se olía el cuarto ensayo local, las arquitectas provocaron un retenido salvador.

Una patada defectuosa de Vergara concedió al CRAT la opción de contraatacar, pero después de un buen avance de Alborota por la banda izquierda, en el ruck el oval cambió de manos y el Chami forzó otra indisciplina. Vergara lanzó a palos, pero se le fue por la derecha. El XV coruñés pateó a banda. Del saque nació otro maul demoledor que remató con marca de Villegas (24-7), ya cerca del minuto 40.

Y sobre el mismo llegó el golpe definitivo. Espósito encontró el hueco, de nuevo por el centro, y cabalgó, prácticamente sin oposición, hasta la meta. Vergara hizo el 31-7 con que los equipos enfilaron los vestuarios.

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La segunda mitad arrancó con el CRAT en inferioridad, por tarjeta amarilla a Anna Figueras al final de la primera, y con golpe a favor con el que Chía llevó el balón a cinco metros, donde luego se produjo una melé. Las chamizas volvieron a arrollar y recuperaron la posesión.

Nueva agrupación estática favorable al XV coruñés. Y nueva recuperación del pucelano. Una pesadilla sin fin. Aumentada con una indisciplina visitante. El chami eligió 'touche' a cinco metros. Tres fases después, nuevo ensayo, este de Bracic (36-7).

A pesar de la amplia renta, el anfitrión del Pepe Rojo no levantó el pie. Siguió presionando, contragolpeando y encerrando a las arquitectas en su mitad del campo, casi todo el tiempo cerca o dentro de la 22. Y a quince metros, en otra melé favorable al CRAT, el oval pasó a manos del chami. Las de Artime apagaron el primer fuego, pero no el segundo, un poderoso slalom de Masoko por el costado zurdo, que Vergara complementó con el pie (43-7).

Con el CRAT roto, Masoko volvió a golpear: rasgó la defensa visitante, Vergara se jugó un sombrerito, Toca posó y la '9' añadió dos (50-7). La delantera chamiza construyó la novena marca, firmada por una Bing Bing Vergara que cuajó un partido fantástico (57-7).

Doce minutos para el final. Tiempo para intentar conseguir un segundo ensayo. O impedir el décimo del equipo castellano. Ni una cosa ni la otra. El primer objetivo lo frustró un fallo de menos. El segundo, ya con las reservas de ambos equipos sobre el tapete, lo tumbó Masoko al aprovechar un error garrafal del CRAT (64-7). Con el tiempo cumplido, Erbina logró la undécima marca local (71-7).

El CRAT volvió a la realidad tras la victoria, merecida y clara, en la Copa de la Reina, ante un El Salvador sin siete internacionales. Aun así, excelente temporada del equipo herculino, que ha dejado patente que, con todo el personal, puede estar entre las mejores.

El Salvador 71-7 CRAT Rialta

El Salvador: Antolínez, María Miguel, Bracic, Rivera, Escudero, Nerea García, Espósito, Castro, Vergara, Villegas, Masoko, Garrido, Erbina, Markiegi, Toca —XV inicial— Vílchez, Méndez, Del Moral, Galleani, Castellano, Clavero, Sierra, De la Loma.

CRAT Rialta: Merchi, Anna Figueras, Maica, Sara, Rosina, Judith, Ana Peralta, Oihane, Alejandra, Chía, Isa, Elsa Porto, Mariana, Alborota, Inês —XV inicial— Divi, Ali, Marta, María, Vicky, Noa.

Marcador: 7-0, m.5: ensayo de Vergara convertido por ella misma. 7-7, m. 11: ensayo de Judith convertido por Chía. 14-7, m.15: ensayo de Toca convertido por Vergara. 19-7, m.25: ensayo de María Miguel. 24-7, m.38: ensayo de Villegas. 31-7, m.40: ensayo de Espósito convertido por Vergara. 36-7, m.50: ensayo de Bracic. 43-7, m.58: ensayo de Masoko convertido por Vergara. 50-7, m.62: ensayo de Toca convertido por Vergara. 57-7, m.66: ensayo de Vergara convertido por ella misma. 64-7, m.78: ensayo de Masoko convertido por Vergara. 71-7, m.80: ensayo de Erbina convertido por Vergara.

Árbitro: Federico Javier Japas. Mostró tarjeta amarilla a Anna Figueras.

Incidencias: Partido de semifinales de la División de Honor disputado en el campo Pepe Rojo 1.