Previa | El CRAT Rialta se cita con la historia en Leganés

Imagen del duelo entre el CRAT y el Majadahonda de la primera jornada liguera 2025-26 Germán Barreiros

El CRAT Rialta juega este sábado (14.00 horas) un partido que se antojaba algo más que improbable hace un par de meses: la final de la Copa de la Reina. El XV coruñés parte como (casi) favorito frente al Majadahonda en la tentativa de conquistar su primer título nacional desde la liga 2018-19.

El pasado 21 de febrero, las jugadoras entrenadas por Pablo Artime y Juan Pablo Chorny caían con claridad en el Universitario de Elviña (14-16) contra el campeón de la fase regular, El Salvador vallisoletano.

El 18 de abril, el CRAT se cobró una dulce revancha en las semifinales del torno del KO, ganando por 42-32 al conjunto pucelano, un duelo donde las arquitectas, menos diezmadas, se impusieron de principio a fin.

Y es que alguien tuvo la (in)feliz idea de hacer coincidir la penúltima ronda de la Copa con la final del Campeonato de Europa, en la que la selección española disputaba la final del Campeonato de Europa, que ganó a Países Bajos (19-43), con la tercera línea del CRAT Ana Peralta en el XV titular de Las Leonas.

Un merecidísimo premio para la sevillana, autora de 14 ensayos en lo que va de curso y uno de los principales soportes del conjunto coruñés en una campaña complicada por las lesiones.

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Las reapariciones de Mariana Romero y de Maica Martí (que ya ha vuelto a jugar con la nacional) y el paso delante dado para varias de las jóvenes de la plantilla resucitaron a un CRAT que, a falta de dos jornadas ligueras, estaba más cerca del descenso que de la salvación. Y que acabó esquivando el KO, el playoff para evitarlo y se clasificó para las semifinales por el título, donde tendrá como rival a... El Salvador.

Pero esa otra historia, que todavía, al menos para la Federación Española, no tiene fecha. Sí la tiene el duelo por la corona real, que cuenta con un gran escenario, Butarque, el campo del CD Leganés de fútbol, precisamente el visitante este viernes 1 de mayo en Riazor.

Para llegar a la cita en el sur de Madrid, las arquitectas eliminaron en octavos de final a un rival de categoría inferior, el Universidad de Bilbao (24-10). También superó esa ronda el Majadahonda contra un equipo de División de Honor B, el Flor de Escocia (10-27).

En la antesala de la final, las rhinas dieron la sorpresa venciendo por la mínima (18-17) al segundo clasificado liguero, el Getxo, también mermado por las bajas de internacionales.

Los predecentes, 14-28 en Elviña (en la primera jornada) y 34-10 en campo madrileño, sugieren que el Majadahonda es favorito. El sensacional estado de forma de CRAT cuestiona seriamente esa teoría.