Majadahonda vuelve a ejercer de bestia negra del CRAT, que se queda sin Copa de la Reina (17-22)

Imagen del partido entre el CRAT y el Majadahonda Germán Barreiros

Dos avants (pases adelantados) con el tiempo ya cumplido, uno de ellos a escasos metros de la zona de marca, impidieron que el CRAT pudiese forzar la prórroga de una final de la Copa de la Reina en la que, pese a empezar por delante en el marcador, cedió por 17-22 frente al Majadahonda. El equipo madrileño vuelve a ejercer de bestia negra de las coruñesas, que hace dos años habían perdido tanto la final de Copa como la de la Liga contra el mismo rival. Ahora les queda la semifinal de la Liga en la que se volverá a citar con El Salvador, al que ya eliminaron en la misma ronda del torneo copero.

El CRAT fue el dominador de los primeros instantes. Salió mejor a la final, mandando desde la defensa y ganando metros en ataque. Aunque se quedó sin una de sus titulares antes incluso de que se cumpliera el minuto con cinco con la lesión de Daniela Baeza, que fue sustituida por Isa Rodríguez, que con 18 años se veía en su primera gran final.

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Sin embargo, el protagonismo pasó a ser externo a los dos equipos, con la lluvia fuerte que dificultó el juego y provocó más errores que aciertos, con el balón pasando de unas a otras sin que nadie pudiera mantener la posesión. A falta de juego de manos, los dos intentaban sorprender con patadas largas que provocaran el error en la recepción.

Y precisamente de un error, prácticamente un regalo, llegó la primera anotación que cayó de lado coruñés. Judith Hernández fue la más lista de la clase para estar atenta, presionar la salida y adelantarse al fallo rival para posar el oval en la línea de marca. 0-5 para el CRAT, aunque Chía Alfaro no fue capaz de acertar en la transformación.

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Según fueron mejorando las condiciones, el Majadahonda también recuperó terreno con algunas jugadoras muy potentes que complicaban la vida a una defensa que tenía la baja de Ana Peralta, que con una brecha tenía que irse momentáneamente al banquillo para ser tratada. Una de las más activas fue la portuguesa Adelina Costa. Claudia Pérez sacó rápido, pilló al CRAT a pie cambiado y Costa se fue fácil a por el ensayo que además fue transformado por Martina Márquez, lo que puso por delante a las madrileñas (5-7).

Esto hizo daño al equipo coruñés, que tenía controlado el partido y que vio como con muy poco el Majadahonda le había dado la vuelta al marcador. Le seguía fallando el juego de pie, fue dando metros y eso le costó un nuevo ensayo en contra, de Daria Albizu, aunque este sin transformación (5-12). Parecía que iba a ser el desenlace al descanso, pero el CRAT aún no había dicho su última palabra y con una buena jugada por la banda Isa Rodríguez anotó el 10-12 en el que de nuevo Alfaro falló en el pateo para los dos puntos extra.

Dominio de la melé

El Majadahonda volvió mejor de vestuarios, imponiendo la fuerza de su melé. Amplió la ventaja con una nueva marca, de Rocío Rodera, pero el error en la patada dejaba la diferencia en solo siete puntos (10-17), a tiro de un ensayo y transformación. El CRAT seguía en el partido y solo tenía que creérselo.

Y entraron en juego el carácter y el empeño de las coruñesas, negándose a tirar la toalla como tampoco lo habían hecho a lo largo de la temporada, ni cuando iban en la última posición de la Liga. Insistiendo por el centro apareció Maica Martí para ensayar y Chía Alfaro recuperó el pie cuando más se le necesitaba para hacer lo más difícil, que era empatar a 17 la final. Y aún quedaban veinte minutos por delante.

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De nuevo apareció Adelina Costa para amargar la final al CRAT. Ella y su potencia volvieron a posar el oval detrás de la línea de marca coruñesa para el 17-22. A partir de ese momento, fue la lucha del equipo de Pablo Artime contra el reloj para intentar anotar un ensayo más. Y lo tuvo en su mano ya con el tiempo cumplido.

Las coruñesas encadenaron una decena de pick and go prácticamente sobre la línea. Como hormigas, iban ganando centímetro a centímetro. Y cuando ya estaban a punto de marcar, cometieron un avant que fue parte de su condena. Pero aún les quedaría una última oportunidad. Porque el Majadahonda también cometió un error que les dio la última posesión.

Alejandra Fernández llamaba a sus compañeras. Les pedía cabeza. Y volvieron a rozar la marcación cuando movieron bien el balón hasta hacerlo llegar a Ana Peralta, que iba directa a por el 22-22. El último pase, sin embargo, fue al límite adelantado. Había que arriesgar. No salió. Y la árbitra pitó el final. El Majadahonda recuperó el título. Y al CRAT le tocaba vivir otro desenlace cruel.