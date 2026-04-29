De proclamarse campeona de Europa con España a luchar por la Copa de la Reina con el CRAT

La jugadora del CRAT Ana Peralta enseña su medalla de campeona de Europa con la selección española Cedida

De final en final y tiro porque me toca. Ana Peralta vive unos meses de máxima intensidad con el rugby. La jugadora sevillana del CRAT viene de proclamarse campeona de Europa con la selección española de XV, lo que le obligó a estar un mes de concentración y viajes, y casi sin tiempo para deshacer las maletas y ponerse al día de la carrera que estudia en la ciudad, ya afronta un nuevo reto, la final de la Copa de la Reina en la que el equipo de Arquitectura se enfrenta el sábado al Majadahonda en Butarque (Leganés). Y aún quedará el playoff para el título de la Liga. Pero paso a paso. El primero, saborear un oro que sabe especialmente bien pese a que ya es el segundo. Y ahora, a no dejar escapar la oportunidad de estrenarse con el club coruñés, al que llegó el pasado verano.

Lo hizo precisamente después de cumplir otro sueño con la selección, como fue participar en el Mundial de Inglaterra, donde las jugadoras españolas dejaron una buena imagen pese a la dificultad de las rivales. “Para mí, ser una Leona (sobrenombre con el que se conoce a las integrantes del combinado español) significa el sueño de todas las niñas que empezamos a jugar al rugby y, en mi caso, también es como la comprobación de que algo se me da bien y de que puedo llegar al deporte de alto rendimiento”, explica sobre sus sensaciones con el equipo nacional. “Creo que es mi sueño desde que era pequeña, desde que empecé a jugar cuando tenía solo cinco años”, apunta la andaluza.

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Por eso cada paso por la selección especial. Lo fue su primer título continental. Lo fue el Mundial. Y ahora el segundo oro europeo con solo 22 años. “A nivel individual estoy muy contenta porque tenía muchas ganas de volver a jugar el Europeo con España y también de verme con el equipo nuevo porque había muchos cambios generacionales. Era una plantilla muy nueva, incluso el entrenador (Régis Sonnes) acaba de entrar”, dice. “Pero es un grupo muy guay y el entrenador y el staff superprofesionales”, añade.

España ganó los tres enfrentamientos que tuvo en la cita continental con claridad. Lo abrió con un contundente 43-0 sobre Bélgica. Después viajó a Portugal, en donde se impuso al combinado luso por 5-45. Y la victoria definitiva también llegó a domicilio, con un 19-43 en Ámsterdam sobre Países Bajos con la que ratificó el título, el decimotercero de la historia y el noveno seguido. Casi se les queda pequeño. “A mí me gustaría que fueran más equipos o que durara un poco más, aunque ya son cuatro semanas largas de concentración. Por un lado, Portugal, Holanda y Bélgica subieron el nivel de otros años, que eso también nos hace trabajar más a nosotras. Pero por otro sí que nos gustaría competir contra selecciones más fuertes”, reflexiona sobre el formato y rivales de la cita europea.

"Ser una Leona es un sueño desde niña, desde que empecé a jugar al rugby con cinco años" Ana Peralta

Ella fue titular indiscutible en los tres partidos, refrendada por el nuevo cuerpo técnico de la selección. “Para el último no me lo esperaba porque tenía alguna molestia por una lesión”, desvela. Nada que le haga perderse la importante final de este sábado con el CRAT. Ya no estuvo en las semifinales (coincidieron en fecha con el partido de España en Ámsterdam) y le tocó ver desde fuera cómo sus compañeras daban la campanada frente a El Salvador, gran favorito. “Hicieron un partidazo y la verdad que no me lo esperaba, pero cuando pude ver el partido, creo que el resultado es muy merecido porque jugaron superbién”, reconoce. “Ahora no hay que dejar escapar esta oportunidad. Tenemos que luchar mucho la final para traer el título para Coruña”, comenta sobre la final frente a Majadahonda.

El CRAT está a las puertas de un título la misma temporada en la que llegó a ir colista de la Liga Iberdrola y en la que estuvo contra las cuerdas, pero no solo salvó el descenso (sin necesidad de promoción como el curso anterior), sino que se clasificó para el playoff por el título y ahora para la final de la Copa de la Reina. “Yo creo que lo que pasó es que empezamos con un equipo muy nuevo, con muchas niñas del segundo equipo y de la cantera que subieron y que pasaron de jugar a un nivel más a estar en la máxima Liga de España”, intenta explicar Peralta este extraño fenómeno. “No nos conocíamos, tenemos que esperar también por muchas lesionadas que estaban recuperándose...”, continúa y concluye: “Ahora creo que el equipo ha sabido aprovechar sus puntos fuertes y se están viendo los resultados”.

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Ella es una de las nuevas, llegada desde el Cocos el pasado verano, cuando el club hizo un esfuerzo para no volver a pasar apuros, ya que había tenido que salvar la categoría, de la que nunca había descendido, en la promoción. “Tenía que salir de mi zona de confort y me hicieron una buena oferta, sobre todo académica”, recuerda Peralta, que estudia Publicidad y Relaciones Públicas en Cesuga. “Se pueden compaginar las dos cosas y tengo suerte porque los profesores me facilitan mucho las cosas cuando, por ejemplo, llego tarde de un viaje o tengo partidos con la selección, aunque por la semana, entre gimnasio, clases, entrenamientos y las horas para estudiar, apenas tengo tiempo para nada más”, indica.

A Coruña queda muy lejos, en la otra punta de sur a norte, de su Sevilla natal. Aquí se ha tenido que adaptar a un clima y a una nueva cultura diferentes, pero de momento, sin queja y gratamente sorprendida. “La gente del equipo es muy cercana, está muy contenta. Al final, yo vengo de Sevilla y estoy muy lejos, y puede que al principio sí que sean más fríos, pero después son superleales y se preocupan mucho por la gente, estoy muy a gusto en el club y en la ciudad”, termina.