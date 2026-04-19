El CRAT jugará la final de Copa ante su gran verdugo: Majadahonda

CRAT-Majadahonda de liga regular Germán Barreiros

La historia tiende a repetirse y eso es lo que le va a pasar al CRAT esta temporada. El equipo coruñés sorprendió el sábado al Chami para meterse en la final de la Copa de la Reina de rugby. Este domingo se disputaba la otra semifinal, en la que Majadahonda se impuso a Getxo con un ensayo de Sotomayor en el último minuto del encuentro.

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Se trata de un rival conocido para el CRAT y de un rival conocido en finales, aunque por desgracia no para bien. En la temporada 2023-24, coruñesas y madrileñas se enfrentaron en dos partidos decisivos por títulos. En la final liguera, Majadahonda se llevó el trofeo con un golpe de castigo en el minuto 79 (13-12), mientras que en la Copa RFER se impuso por 10-16. Esos resultados dieron derecho a ambos a disputar la Supercopa de España unos meses más tarde, donde las madrileñas se impusieron con claridad 41-12.

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La gran final de la Copa de la Reina 2026 se disputará el primer fin de semana de mayo, cuando el CRAT espera poder contar con la internacional Ana Peralta, que este sábado se proclamó campeona de Europa con la selección española. Junto a ella había hasta nueve jugadoras de Chami y cinco de Getxo, ausencias de peso que mermaron a los dos grandes favoritos en la pelea por estar en la gran final de la Copa de la Reina.

España se impuso por 19-43 a Países Bajos con Ana Peralta como titular. La selección sumó así su noveno europeo de manera consecutiva y el número trece en el total de su palmarés.