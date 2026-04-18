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O Noso Deporte | Rugby

Previa | El CRAT busca la final de Copa de la Reina ante el gran favorito

Las coruñesas se miden al temible Chami, que será también su rival en las semifinales ligueras

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
18/04/2026 04:10
Una acción del CRAT-Bilbao de cuartos de final de Copa de la Reina
Una acción del CRAT-Bilbao de cuartos de final de Copa de la Reina
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Tras una temporada complicada en la competición liguera, el CRAT afronta el tramo final con toda la ilusión del mundo. Y no es para menos, porque el equipo coruñés se ha metido en las semifinales de dos títulos. La primera la disputará esta misma tarde (16.00 horas) en el campo neutral de Ponferrada, cuando se jugará el pase a la gran final de la Copa de la Reina

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Enfrente tendrá al rival más duro posible como es El Salvador (Chami). El equipo vallisoletano dominó con puño de hierro la fase regular de la División de Honor y arrasó al Barcelona Universitari (0-47) en los cuartos de final. Por su parte, el CRAT se impuso en la ronda anterior al Universitario Bilbao por 24-10. 

Como curiosidad, CRAT y Chami  se enfrentarán de nuevo el próximo mes de mayo y también en unas semifinales, aunque en esta ocasión de competición liguera, donde las vallisoletanas se llevaron los dos duelos de fase regular. 

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