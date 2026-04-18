El CRAT sorprende al favorito y se clasifica para la final de la Copa de la Reina

El CRAT celebra un ensayo contra Cisneros Javier Alborés

El CRAT se clasificó para la final de la Copa de la Reina al ganar por 42-32 a El Salvador, gran favorito, en las semifinales que se disputaron en campo neutral en Ponferrada. La lucha por el título será el próximo 3 de mayo en Butarque y su rival saldrá de la otra semifinal que disputarán este domingo el Getxo y el Majadahonda.

El equipo coruñés, que por el camino había dejado al Universitario Bilbao y al AVRFCB, se repuso el ensayo inicial de las vallisoletanas. Con la marca de Lucía García y la conversión de Chía Alfaro se puso por delante en el marcador, posición que ya no abandonaría más. Al descanso la ventaja ya era clara con un 22-5 con un golpe de castigo de Alfaro y otros dos ensayos de Noa Varela e Isa Rodríguez.

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Chami, que dominó con claridad la fase regular de la liga, apretó en un divertido segundo tiempo en el que el marcador no dejaba de crecer. Del 39-17 se pasó al 39-32, el momento más delicado, pero reaccionó bien el CRAT con un golpe de castigo que apuntaló su victoria y su pase a la final.

El conjunto coruñés, que con muchos problemas de lesiones y viviendo un cambio generacional coqueteó con el descenso a lo largo de la liga, en la que llegó a ser último, no solo salvó la categoría en las últimas jornadas sino que se clasificó para el playoff por el título, en donde de nuevo le estará esperando El Salvador.