El CRAT sorprende al favorito y se clasifica para la final de la Copa de la Reina
Las coruñesas ganaron al Chami por 42-32 y lucharán el 3 de mayo en Butarque por el título frente al vencedor del Getxo-Majadahonda
El CRAT se clasificó para la final de la Copa de la Reina al ganar por 42-32 a El Salvador, gran favorito, en las semifinales que se disputaron en campo neutral en Ponferrada. La lucha por el título será el próximo 3 de mayo en Butarque y su rival saldrá de la otra semifinal que disputarán este domingo el Getxo y el Majadahonda.
El equipo coruñés, que por el camino había dejado al Universitario Bilbao y al AVRFCB, se repuso el ensayo inicial de las vallisoletanas. Con la marca de Lucía García y la conversión de Chía Alfaro se puso por delante en el marcador, posición que ya no abandonaría más. Al descanso la ventaja ya era clara con un 22-5 con un golpe de castigo de Alfaro y otros dos ensayos de Noa Varela e Isa Rodríguez.
Chami, que dominó con claridad la fase regular de la liga, apretó en un divertido segundo tiempo en el que el marcador no dejaba de crecer. Del 39-17 se pasó al 39-32, el momento más delicado, pero reaccionó bien el CRAT con un golpe de castigo que apuntaló su victoria y su pase a la final.
El conjunto coruñés, que con muchos problemas de lesiones y viviendo un cambio generacional coqueteó con el descenso a lo largo de la liga, en la que llegó a ser último, no solo salvó la categoría en las últimas jornadas sino que se clasificó para el playoff por el título, en donde de nuevo le estará esperando El Salvador.