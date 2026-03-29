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Copa de la Reina

El CRAT Rialta avanza con oficio a cuartos del final del torneo del KO

El XV de Pablo Artime y Juan Pablo Chorny venció por 24-10 a un rival, el Universidad de Bilbao, de categoría inferior

Chaly Novo
Chaly Novo
29/03/2026 21:16
Imagen del partido entre el CRAT Rialta y el Universidad de Bilbao
Imagen del partido entre el CRAT Rialta y el Universidad de Bilbao
Patricia G. Fraga
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Con más oficio que brillantez el CRAT Rialta superó (24-10) en la primera ronda de la Copa de Reina, los octavos de final, al Universidad de Bilbao, equipo de inferior categoría y que concluyó quinto la fase regular de la División de Honor B

En el primer ensayo con público de cara a la batalla por el título de liga, las de Pablo Artime y Juan Pablo Chorny tardaron trece minutos en inaugurar el marcador del Universitario de Elviña. Con un ensayo de Ali que completó Chía (7-0). 

Otra primera línea, Merchi, posó tras la línea de marca nueve minutos más tarde, aunque en esta ocasión Chía no acertó con la hache. El tercer ensayo del XV coruñés cayó en el minuto 28, obra de Noa. Y de nuevo la apertura chilena pasó el oval entre los palos (19-0). 

Las titulares del Estadio Universitario de Elviña se lo tomaron con calma en la segunda mitad y encajaron un ensayo, convertido, a los tres minutos de la reanudación. Y un golpe de castigo en el 65. Todo ello de Adriana Urquizu (19-10). 

A tres para el final, Isa firmó la cuarta marca del CRAT Rialta, que compartirá el bombo del sorteo de cuartos de final con Sant Cugat, Getxo Rugby, Majadahonda, Cocos Sevilla, Barça Rugby, El Salvador –su rival en las semifinales ligueras– y Olímpico de Pozuelo. 

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El masculino vuelve a nacional

Otra gran noticia para el CRAT en este el año de su 50 cumpleaños: el equipo sénior masculino regresa a una categoría nacional después de siete años de ausencia. 

El XV dirigido por un histórico del club, Sean Smith, ayudado por Nico Forestier, logró el ascenso a la División de Honor B, que abandonó tras la campaña 2018-19 (para enfocarse en el trabajo de cantera), al superar al Ourense RC en la semifinales de la fase de la 1ª Regional Gallega, con triunfo a domicilio por 17-31 y como local por 58-31. 

El CRAT disputará la final, a partido único, contra el Os Ingleses de Vilagarcía de Arousa, un duelo programado en principio para el 12 de abril y que podría tener como escenario el estadio Universitario de Elviña. 

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