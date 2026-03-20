Ana Peralta y Maica Martí entran en la lista de las Leonas para el debut contra Bélgica

Ana Peralta avanza con el oval en el partido del CRAT contra el Sant Cugat Germán Barreiros

El CRAT Rialta ha visto recompensado su excelente tramo final de la temporada regular de la División de Honor con la convocatoria de dos de sus jugadoras, la tercera línea Ana Peralta y la pilier Maica Martí, con la selección española absoluta.

Las Leonas, bajo la batuta de un nuevo entrenador, el francés Regis Sonnes, ex seleccionador masculino (2010 a 2012), que inicia de este modo su periplo con el combinado femenino, se enfrentarán el sábado 28 de marzo, en el estadio El Cantizal, de Las Rozas (Madrid), a Bélgica, en el primer partido del Campeonato de Europa, competición en la que España defiende el título conquistado en las últimas ocho ediciones.

La sevillana Ana Peralta ha destacado incluso en los momentos más delicados del XV coruñés. La valenciana Maica Martí, que reapareció hace escasamente un mes tras apenas haber jugado, a causa de dos lesiones, en los dos últimos años, ha cogido ritmo rápidamente y ha aportado un consistente grano de arena a la consecución de la cuarta plaza y, con ella, el billete para las semifinales de la batalla por un título que el CRAT levantó en las campañas 2014-15 y 2018-19.

El Salvador vallisoletano, campeón invicto de la fase regular (y con punto bonus en trece de los catorce partidos), es el equipo que más jugadoras aporta a la convocatoria, siete, seguido del segundo clasificado, el Getxo, con cuatro. Además, nueve jugadoras militan en clubes extranjeros, ocho de ellas en franceses. Alba Capell es la única que juega en Inglaterra.

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Esta es la lista completa de las jugadoras convocadas por Regis Sonnes: Ana Peralta y Maica Martí (CRAT Rialta), Inés Antolínez, María Miguel, Amaia Erbina, Tecla Masoko, Sidorella Bracic, Binbing Vergara, África Vílchez y Carla Villegas (El Salvador), Luna Arroyo, Maider Aresti, Gemma Silva y Naroa Azpitarte (Getxo RT), Claudia Pérez y Camino Sotomayor (Majadahonda), Goreti Barrutieta (Durango RT), Alba Sánchez (Cocos Sevilla), Lara Cook (Sant Cugat), Claudia Cano (Complutense Cisneros), Valentina Pérez (Turia RC), Carmen Nwatu (CAU Valencia), Eider García (LOU/Francia), Lourdes Alameda (Bobigny/Francia), Lía Piñeiro y Alba Alpín (Lille Metropole/Francia), Elena Martínez (Stade Rennais/Francia), Amalia Argudo, Cristina García Terrón y Estrella Gago (Stade Toulousain/Francia) y Alba Capell (Sale Sharks(Inglaterra).