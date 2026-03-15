El CRAT jugará por el título de liga

El CRAT celebra un ensayo contra Cisneros Javier Alborés

Hasta hace muy poco, el CRAT parecía estar más centrado en pelear por no perder la categoría que en otra cosa. Sin embargo, la semana pasada consiguió evitar de manera matemática el descenso directo y llegó a la última jornada con posibilidades de casi todo: desde jugar el playout a poder competir por el título.

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Su contundente victoria del sábado contra Cisneros, sumada a la derrota de Sant Cugat, dejaba al CRAT pendiente de lo que pudiera hacer este domingo el Cocos para saber si competirían por el título. Las sevillanas ganaron, pero su resultado les deja empatadas a puntos con el CRAT, lo cual favorece a las coruñesas.

El equipo herculino peleará así por un nuevo título de División de Honor, el que podría ser el tercero de su historia. Sin embargo, las semifinales serán un gran escollo para ellas, ya que se enfrentarán al Chami, que ha sido el mejor equipo de la fase regular ganando sus catorce partidos.

Sin embargo, el CRAT no ha podido contar con su plantilla al completo hasta las últimas jornadas. Un equipo que, de primeras, fue diseñado para competir por miras más altas que la pelea por la permanencia. En los dos encuentros contra el Chami, las coruñesas dejaron una buena imagen, sobre todo en el último disputado a domicilio en Valladolid. Hasta allí tendrá que viajar de nuevo el CRAT para disputar, a partido único, la semifinal por el título de División de Honor el fin de semana del 16 y el 17 de mayo.