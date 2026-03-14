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O Noso Deporte | Rugby

Todo o (casi) nada para el CRAT Rialta en la jornada final de la regular

Las opciones del equipo coruñés van desde caer a la promoción por evitar el descenso hasta la clasificación para las semifinales por el título

Chaly Novo
Chaly Novo
14/03/2026 09:11
Imagen del partido entre el CRAT y el Sant Cugat
Imagen del partido entre el CRAT y el Sant Cugat, al que el XV coruñés podría arrebatar la cuarta plaza final
Germán Barreiros
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El CRAT Rialta encara este sábado (16.00 horas) en el Universitario de Elviña un peculiar todo o nada que podría acabar con el equipo coruñés disputando una eliminatoria para conservar un lugar en la primera categoría o... las semifinales por el título de la División de Honor.

Esquivado el descenso directo con la brilante y clara victoria del pasado sábado en el campo del Cocos sevillano (17-37) y la derrota, un día después, del Olímpico de Pozuelo en Majadahonda (25-10), las arquitectas cierran la fase regular recibiendo al Complutense Cisneros, equipo situado justo por debajo, con un solo punto menos.

El CRAT escapará de todo peligro ganando. Si consiguiera hacerlo y además con bonus, sumaría 25 unidades, tres más que las que atesora el actual cuarto clasificado, el Sant Cugat, que también este sábado actuará como anfitrión contra un rival, el Majadahonda, con la tercera plaza amarrada y sin posibilidad de alcanzar la segunda, de la que los separan una docena de puntos. Un triunfo sin bonus le llega para acabar cuarto al XV barcelonés. 

Imagen de archivo de las jugadoras del CRAT durante el partido ante GetxoTemporada 2025-2026CRAT Rialta - Getxo 17-44

El CRAT se conjura por la permanencia

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El equipo coruñés supera en el averaje particular al Olímpico, que solo se salvará de caer directamente a la División de Honor B ganando y perdiendo el Complutense. El CRAT también ha sido mejor en los duelos directos con el Cocos y el Sant Cugat, con lo cual para acabar cuarto le bastaría con un empate si pierden, sin bonus, el equipo catalán y el sevillano, que el domingo juega en casa del segundo clasificado, un Getxo sin opción de desbancar a un El Salvador inabordable: trece victorias en trece partidos, doce de ellas con bonus ofensivo. El Chami es el rival, a domicilio, del XV de Pozuelo. 

Una jornada apasionante, con algo/mucho en juego en todos los partidos. Con posibles factores como el descanso de jugadoras en equipos con los primeros deberes ya hechos. Y con un sinfín de combinaciones y una línea bastante fina entre la alegría, la incertidumbre y el drama. Hagan juego. 

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