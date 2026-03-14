El CRAT Rialta cumple con su parte (36-5) y espera que el Getxo haga lo mismo

Ana Peralta y Alborota celebran el primer ensayo del CRAT Javier Alborés

El CRAT Rialta cumplió con su parte, ganar al Complutense Cisneros (36-5) para evitar la promoción por la permanencia, que disputará su víctima en esta jornada final de la fase regular, y este domingo sabrá si juega los playoffs por el título. Para ello necesita que el Cocos sevillano no gane en el campo del Getxo, equipo con el segundo puesto ya amarrado.

Primera melé, cerca del medio del campo, con introducción local. Salida rápida, encadenados de derecha a izquierda, pero un adelantado frustró una progresión esperanzadora. Otro error del XV coruñés: golpe de castigo por no soltar a la placada. El Complu eligió palos, pero la patada de Ingrid se quedó un par de metros corta.

Tras la (profunda) patada de Chía, el CRAT pescó en un ruck muy cerca de la 22 rival. La delantera hizo trabajo sucio y Elsa conectó en la derecha con Alborota, que se marchó en solitario hacia la línea de marca. En esta ocasión, el pie derecho de Chía se topó con el palo derecho (5-0).

La chilena se resarció con un avance tras una defectuosa patada defensiva del XV madrileño, pero un avant propio a quince metros de la meta abortó la clara opción de segundo ensayo.

El CRAT volvió a la 22 visitante gracias a una magnífica 50-22 de Inês. Pero el Cisneros robó el oval en la touche. Aunque las dificultades madrileñas para salir de su mitad del campo (viento en contra en la primera mitad) dieron otra ocasión a las arquitectas, que avanzaron de nuevo por la derecha. Esta vez frustrada por un retenido a cinco metros.

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Dos indisciplinas seguidas de las de Artime y Chorny llevaron al Cisneros por primera vez a la 22 rival, ya con el primer cuarto de hora ampliamente rebasado. Los apuros brillaron por su ausencia gracias al trabajo de la delantera local.

Un patadón cruzado de Chía, con un par de botes extraños que favorecieron al ataque, no pudo capturarlo Isa a menos de cinco metros de la marca y sin nadie por delante.

Ensayo de delantera

Por esa misma banda izquierda avanzó muchos metros Ana Peralta. Y un nuevo avant dejó al CRAT sin sumar. Pero el Cisneros cometió una falta en la melé a cinco metros. El XV herculino jugó el golpe a la mano el maul llevó a Ali hasta la meta. Chía, increíble, volvió a topar con el mismo palo. Esta vez pateando desde la izquierda (10-0).

Fueron las últimas acciones reseñables de un primer tiempo, muy largo debido a varias faltas en los instantes finales, que las locales cerraron con menos renta de la que cabría esperar de su abrumador dominio territorial y del oval.

Pese al viento en contra, ahora un poco más intenso que en la primera parte, el CRAT amenazó muy pronto. Forzó un golpe a 20 metros. Buscó la touche, seguramente a causa del viento, ganó el saque y avanzó hasta que una pantalla devolvió el oval al Complu.

El XV madrileño, que los primeros 40 minutos intentó salir de ocho para no topar con la brisa contraria, tiró del pie de Ingrid tras el descanso. No obstante, en todo momento se encontró con una Inês perfectamente ubicada.

En una jugada sin aparente peligro, una patada corta de Chía, el bote favoreció a Alborota, que tras un fino contrapié enfiló en solitario el camino del tercer ensayo. Y Chía, por fin, acertó con la hache (17-0).

La enésima falta local (su lunar este sábado) devolvió al Cisneros, pie mediante, a la 22 del CRAT, donde un avant acabó con la aventura. Una nueva la emprendió Ana Peralta, corriendo 60 metros en diagonal tras recibir de Isa, que había abierto una brecha en la defensa madrileña. Dilató demasiado la transmisión y fue placada. Del ruck salió como un rayo Alborota, quien transportó el oval hasta cerca de la meta. Cata culminó el trabajo de la delantera y Chía firmó su segunda diana (24-0).

Relajación relativa

El cuarto ensayo, y con ello el punto de bonus ofensivo, el CRAT levantó ligeramente el pie, aunque manteniendo, sin demasiado esfuerzo, al XV madrileño en su mitad del césped. Incluso contagió al Cisneros el defecto de cometer demasiadas indisciplinas. Una de ellas derivó en una melé a diez metros. Cinco fases después las arquitectas llegaron a la zona de marca, pero una visitante bloqueó el oval.

Un slalom de Chía, iniciado desde campo propio, y una descarga sobre Alborota propulsaron al CRAT de nuevo hacia la 22 rival, donde forzó otra falta. Salida de ocho, cinco encadenados e Isa anotando un ensayo para culminar su gran partido (29-0).

Al minuto siguiente, jugada colectiva, iniciada también en campo local, y avance hasta cinco metros del objetivo, que alcanzó Ana Peralta. Otra marca muy merecida que Chía completó con el pie (36-0).

El Cisneros, salvado del descenso directo por la derrota del Olímpico de Pozuelo ante El Salvador (0-45), buscó el ensayo del honor, ayudado por un sin bin de Cata. Lo perdió, muy cerca de la raya, por un avanzado. Y lo ganó tras la melé por un avanzado del CRAT. Con la firma de Rebeca, ya casi sobre el tiempo (36-5).

Victoria contundente del XV coruñés, que se acostó con el alivio de no tener que pelear por la permanencia, más de lo que ya lo ha hecho, y el sueño de que el Cocos no gane en Getxo.