El CRAT Rialta resucita en Sevilla su mejor versión y se aleja del descenso directo (17-37)

Un CRAT Rialta ágil, dinámico veloz y arrollador mantiene las opciones de evitar el descenso directo e, incluso, de evitar el playoff por la permanencia, tras exhibir en Sevilla una versión de luxe que no se veía desde hacía tiempo y vencer con autoridad (17-37) al Cocos.

No arrancó bien el XV coruñés, que perdió el oval al borde su 22 después de recibir el saque de centro. Aunque defendió bien el breakdown, un golpe de castigo, por placaje alto, metió a las cocodrilas a 23 metros de la meta. Tras varias fases en la 22, Brussoni encontró un hueco para penetrar casi hasta la cocina. La delantera completó el trabajo, con Baena como punta de lanza, y Ducher acertó con la hache (7-0).

Un error local en la recepción del saque con el pie dio al CRAT su primera opción, arruinada por un avant a escasos cinco metros de la línea de marca. La presión de la melé devolvió la bala al tambor. Touche ganada y el maul empujando hasta casi la cocina. Una indisciplina del Cocos solo difirió el ensayo, de Maica, arrollador, que Chía no complementó con el pie (7-5).

El CRAT trató de imponer un ritmo alto, con Mariana como estilete. De un saque lateral en campo rival se sacó una gran carrera, pegada a la banda izquierda, de Ana Peralta, en su regreso a casa, que puso en bandeja la marca a Merchi. Pero a Chía le falló de nuevo la puntería (7-10), pese a contar con viento favorable.

La recuperó en la siguiente jugada, con una patada que pilló descolocado al Cocos, obligado a lanzar una touche a cinco metros. Aunque la ganó no se sacó demasiada presión de encima. Lo hizo sobre su 22 gracias a una infracción del CRAT.

Sufrimiento lateral

Las cocodrilas sufrieron en los saques laterales. Perdieron dos seguidos, pero las arquitectas no sacaron nada en limpio por culpa de dos adelantados. Los errores de manos, en ambos bandos, fueron una constante en los siguientes minutos.

Rompió la tónica el CRAT tras, cómo no, una touche, esta a siete metros del objetivo. El Cocos derribó el maul y las visitantes pidieron melé a cinco metros. A la salida, Daniela conectó con Alborota, que subió el tercer ensayo al casillero del CRAT. Y a la tercera fue la buena de Chía (7-17).

En los poco más de tres minutos que restaban hasta el descanso, las arquitectas, que dominaron los primeros 40 en posesión y territorio y tal vez merecieron más ventaja en el marcador, no sufrieron apuro alguno.

Una patada de Chía, cuyo bote favoreció a Ana Peralta, propulsó a la sevillana hasta cerca de la línea de marca, donde dos tres rápidos pases encadenados dejaron el oval en manos de Judith para conseguir la cuarta marca (7-22) y dos transformadas de margen pese a un nuevo puntapié desviado de Chía.

Un puñetazo en la mandíbula del Cocos, que cometió un error garrafal con el pie, del que el CRAT sacó una touche. Recogió el oval la omnipresente Ana Peralta y galopó casi 40 metros hacia la quinta marca visitante (7-27).

Las arquitectas siguieron jugando casi a placer, todo el tiempo en campo rival, con sus 'lobas' marcando el ritmo, altísimo. Fruto del mismo, el CRAT sacó una melé a cinco. El maul abusó y Cata firmó el sexto (7-32).

Dominio desde la defensa

El equipo herculino siguió mandando. Ahora en defensa, sin permitir que el Cocos pisara su mitad del terreno. Del trabajo de destrucción nacieron nuevas oportunidades. Dos infracciones locales seguidas dieron a las visitantes una touche a doce metros. Ali puso el oval en juego, en corto, se lo devolvió Maica y la talonadora logró el séptimo ensayo. Entre la falta de ángulo y el viento en contra, Chía falló de nuevo con la hache (7-37).

Un error de Chía en una patada larga de Ducher metió al Cocos en campo rival por primera vez tras el descanso. Faltaban poco más de ocho minutos para llegar al 80. La chilena saltó a intentar robar en la medular y generó un hueco por la derecha, por donde progresaron las cocodrilas, que forzaron un golpe de castigo, lanzado con el pie hasta la mitad de las 22 del CRAT. Touche, maul y... amarilla para Anna Figueras. Nuevo saque lateral, nuevo agrupamiento dinámico y... segundo ensayo del Cocos.

Un placaje alto de Ana Peralta dejó al CRAT con trece jugadoras, prácticamente sobre el minuto 80. Las cocodrilas no desaprovecharon la doble inferioridad y anotaron un tercer ensayo sin influencia. El XV herculino se apuntó un triunfo con bonus que lo deja con pie y medio en la salvación directa. Este domingo juega el colista, Olímpico de Pozuelo, en el campo de un Majadahonda ya con el tercer puesto amarrado. La victoria local prácticamente condena al equipo visitante.