El CRAT se conjura por la permanencia

Llegó la hora de la verdad para el CRAT. El equipo coruñés afronta las dos últimas jornadas de la temporada en una situación delicada, pero con un objetivo entre ceja y ceja: conseguir mantenerse un año más en la máxima categoría del rugby femenino nacional.

El CRAT ocupa en estos momentos la penúltima posición de la tabla clasificatoria, la cual obliga a jugar un playout para no descender. Tan solo el último puesto, que ocupa ahora mismo Pozuelo con los mismos puntos que las herculinas (quince), supone el descenso de manera directa. Por encima hay dos equipos implicados en la pelea: Sant Cugat con 17 puntos y Cisneros con 19. A favor del CRAT juega que tiene el average particular ganado tanto con Pozuelo como con Sant Cugat, por lo que a empate de puntos con cualquiera de ellos (o incluso en caso de triple empate con ambos), las coruñesas acabarían por delante en la clasificación.

A la jornada anterior, de hecho, llegaron CRAT, Sant Cugat y Pozuelo empatados a quince puntos, pero un inesperado empate de las catalanas con Sevilla las aupó dos puntos por encima. “Nos descuadró totalmente porque no nos lo esperábamos. No contábamos con ello, pero todo puede pasar en esta liga”, afirma la tercera línea del CRAT, Ana Peralta. “Estábamos para jugar el partido contra El Salvador todas pendientes del resultado y el empate nos pilló a todas un poco de imprevisto. Nos complica un poco las cosas, pero seguimos teniendo oportunidades”, recuerda su compañera Sara Ansede.

El rival de este sábado (16.00 horas) del CRAT será precisamente el Cocos Sevilla, que con 21 puntos no debería jugarse ya nada en lo que queda de temporada. “La verdad es que este fin de semana es un poco en el que nos lo jugamos todo. Hay muchos partidos que definen un poco lo que va a ser la última jornada”, afirma Sara haciendo referencia al Sant Cugat-Cisneros que puede definir el rival de las coruñesas por esa última plaza de permanencia.

Del Cocos llegó el pasado verano la internacional española Ana Peralta. La jugadora sevillana afirma que “va a ser un poquito difícil jugar por primera vez allí” contra el que sigue considerando ‘su’ equipo. “Creo que, si jugamos con ganas y luchamos hasta el final, se puede conseguir”, añade. “Las claves en Sevilla para nosotras pasan por estar muy juntas como equipo y conectar sobre todo en la defensa. Los partidos que hemos estado conectadas de verdad han salido cosas muy guays. Y eso, mucha actitud, pero sé que lo vamos a luchar, que tenemos ganas y estamos muy concentradas en ello”, asegura por su parte Sara Ansede.

Temporada difícil

La 2025-26 no está siendo, precisamente, la temporada más sencilla de la historia del CRAT. Tras conseguir la permanencia en el playout el pasado curso, el club intentó dar un paso hacia delante para no volver a pasar apuros, pero las constantes lesiones e intermitencias en la plantilla no han dejado brillar al equipo en su conjunto en ningún momento.

“Creo que esta temporada hemos tenido muchísimos cambios, ya sea de entrenadores o de jugadoras por lesión. Creo que ahora mismo estamos, al fin, el grupo completo. Ojalá haber podido empezar antes y sin lesiones, porque ahora es cuando estamos realmente el equipo hecho”, reconoce Ana. “Parecía que, cuando llegaban unas, otras se lesionaban. Nunca habíamos coincidido un gran número de jugadoras en el campo, así que se nos complicó un poco por esa parte, pero creo que lo hemos sabido sacar adelante como pudimos”, añade por su parte Sara.

Para recuperar jugadoras lesionadas les ha venido bien el descanso desde la anterior jornada antes de estas dos últimas. “Maica (Martí) jugó contra El Salvador los 80 minutos. Fue un partido superduro y terminaron todas reventadas. También nos ha venido bien para recuperar a Alejandra e Inés, que estaban lesionadas y no contábamos con ellas desde hace tiempo. Son jugadoras que llevan muchísimos años aquí y que conocen el club perfectamente. Nos ha venido bien poder descansar para recuperar a todas”, explica Ana.

El CRAT viajará el propio sábado en avión hasta Sevilla, donde disputará la primera de sus dos finales a partir de las 16.00 horas en el campo Juan Antonio Arenas, en La Cartuja. De allí, las coruñesas esperan volver el domingo con más puntos en su casillero de los que tienen hoy para estar un pasito más cerca de la salvación. Las claves de Ana Peralta para conseguirlo son las siguientes: “La actitud, la defensa y que si no sale el sistema de juego, jugar al rugby, que todas lo sabemos hacer. Se que todas tenemos muchas ganas de ganar y de luchar por seguir ahí porque creo que nos lo merecemos con estas semanas de entrenos”.