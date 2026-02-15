Derrota lógica pero con tono positivo del CRAT Rialta en Getxo (34-12)

Imagen de archivo de un partido del CRAT Rialta Germán Barreiros

La visita del CRAT Rialta al segundo clasificado, el Getxo Rugby, respondió al guion más previsible. Derrota por 34-12; eso sí, mostrando una buena imagen, especialmente en defensa, en un campo en pésimas condiciones: embarrado y con isletas de arena de relleno. Las líneas, repintadas -y no todas- poco antes del inicio, tampoco se apreciaban bien. Como el streaming, indigno de los tiempos que corren.

Una infracción, en mitad de la 22 del CRAT, abortó el primer avance importante del equipo vasco, que no tardó en volver a presionar, ahora con una melé a menos de 20 metros de la línea de marca, tras un avant visitante. La jugada acabó con una falta de las arquitectas que Azpitarte convirtió, con una patada centrada y muy cercana, en el 3-0.

Ni dos minutos tardó el XV vizcaino en volver a sumar. Después del saque de centro, una serie de encadenados, y de fallos en los placajes de las de Artime y Chorny, llevaron el oval de lado a lado del rectángulo y Azpitarte posó prácticamente entre los palos. Ella misma completó con el pie (10-0).

Llegó el cuarto de hora y por fin el CRAT pisó la otra mitad del campo. Pero el Getxo se defendió bien. Y siguió presionando mucho con su delantera, impidiendo que las visitantes ganasen metros.

Un golpe de castigo en la medular dio al CRAT su primera oportunidad de jugar de verdad en territorio enemigo. Ganó la touche, avanzó hasta mitad de la 22, pero Alborota fue sacada de los límites.

El Getxo ganó el saque lateral, se sacudió la presión y volvió a la 22 coruñesa, donde un adelantado de las visitantes le dio una nueva opción de sumar. Lo intentó con patada corta a seguir, que el CRAT defendió con un anulado en la zona de marca. Una falta del Getxo le proporcionó alivio.

Breve, porque el XV vasco recuperó el oval en un ruck, lanzó a su tres cuartos, pero una indisciplina a cinco metros del ensayo, por lanzarse por encima de la placada, concedió otro respiro al CRAT. De nuevo breve. El Getxo forzó una falta sobre la raya de 22. Lanzó al lateral, pero cometió una infracción tras la touche, cuando intentaba formar un maul que amenazaba con poner ruedas al del CRAT.

Sobre ruedas

Y quien puso las ruedas, a funcionar, fue Anna Peralta. Patada defensiva del CRAT que una jugadora rival no recepcionó, recuperó Alborota y lanzó a la flanker, que posó entre palos después de correr medio campo. Chía añadió dos puntos con el pie (10-7).

Sin embargo, la alegría duró un suspiro. El XV vasco golpeó de nuevo un minuto después. Avanzó sin apenas oposición tras el saque de centro y Goikolea anotó el tercer ensayo, completado por Azpitarte (17-7).

El Getxo pudo aumentar inmediatamente su ventaja, pero, inexplicablemente, Azpitarte mandó al palo una patada sencillísima. En el (presunto) 'alargue' (el reloj de la retransmisión marcaba el minuto 50), el CRAT llegó a la puerta de la raya de marca. Empujó por delantera y Anna Peralta firmó su doblete. Chía no acertó con la hache (17-12).

Un fuera de juego de las locales metió a las de Artime y Chorny en la 22 local. Chía pegó una patada corta a seguir, pero el oval lo recepcionó una rival. Estaba jugando con ventaja el CRAT, pero un adelantado abortó la opción de ensayar por tercera vez.

El XV herculino sobrevivió los 20 minutos siguientes gracias a la defensa, aunque sin conseguir salir de su mitad del terreno. El Getxo empujó, pero los errores propios y los aciertos ajenos le impedían seguir sumando.

Un error de Chía, que intentó salir de 22 con un up & under bajísimo y cortísimo, le devolvió el oval al enemigo cuando el CRAT empezaba a respirar un poco. Las arquitectas siguieron achicando agua, pero la manta no tapó todo.

La puntilla

Después de forzar un golpe de castigo casi sobre la línea de marca, la salida no fue la mejor. La patada no abandonó los límites, Aresti recogió el balón y se proyectó como un rayo hacia el cuarto ensayo local (27-12), poniendo así la puntilla al partido con ocho minutos por jugar. Con uno sobre el 80, Petraccaro culminó una gran jugada a la mano para cerrar el marcador (34-12).

Una derrota lógica, y con tono positivo, que además no altera la posición de seguridad del CRAT, que sigue tercero por la cola tras la debacle (79-0) de su principal rival por evitar la promoción de permanencia, el Sant Cugat, ante el líder invicto, El Salvador, al que las de Artime y Chorny recibirán el próximo sábado (16.30 horas).