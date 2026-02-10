Maica Martí: “Las sensaciones de volver a jugar fueron increíbles”

Maica Martí ante Pozuelo Alberto Segade

El último año y medio de Maica Martí (Valencia, 2000) no ha sido sencillo. Se lesionó el menisco de la rodilla izquierda en mayo de 2024, una lesión que le obligó a pasar por el quirófano y pausar el rugby hasta febrero de 2025. La pilier volvió para aportar su granito de arena a la salvación del CRAT, pero tras certificarla en el playout contra el Eibar se vio obligada a parar de nuevo.

Crónica | El CRAT Rialta consigue todo lo que necesitaba (39-14) Más información

Un descanso obligado que llegó a su fin hace un mes. “Todavía estoy recuperándome, pero estoy mucho mejor que el año pasado. No estoy al 100%, pero estoy”, reconoce. Maica regresó al campo en la importante victoria del CRAT ante Pozuelo en Elviña, algo necesario para ella: “Era la recompensa a todo el tiempo que llevaba trabajando, necesitaba jugar ya, tener minutos, volver al campo, volver a estar con mis compañeras. Las sensaciones de volver a estar con ellas y volver a jugar fueron increíbles”, añade. Tras tanto tiempo parada y pese a no ser de la partida, Maica admite que acabó el partido “muerta”. “No me acordaba lo que era jugar un partido, al día siguiente no me podía mover, pero estaba superfeliz”:

El de Pozuelo fue un partido redondo para el CRAT, ya que consiguió ganar, recuperar el average particular e incluso un punto bonus que le sirvió para abandonar el farolillo y escapar, al menos momentáneamente, de los puestos de descenso. “Nos hacía falta. El equipo llevaba tiempo trabajando muy bien para conseguir un resultado así”, afirma Maica. La temporada empezó con victoria para el CRAT, pero luego llegaron siete derrotas de manera consecutiva que hundieron a las coruñesas en la última plaza de la clasificación. Dos nuevos triunfos en las dos jornadas más recientes han resucitado a un equipo que se vio obligado a renovarse.

“Somos un equipo en construcción. Ha venido gente nueva en posiciones importantes que no conoce el equipo y han dejado de jugar jugadoras que llevaban muchos años en el grupo. Nos tenemos que adaptar las unas a las otras. Es verdad que la situación no es la ideal con incorporaciones buenas como las que tuvimos este año, pero creo que es parte del proceso y que a partir de ahora, ojalá Dios me oiga, las cosas van a ir muchísimo mejor”, afirma Maica.

La generación que escribe el futuro del CRAT Más información

El CRAT está inmerso en un cambio generacional forzado por salidas y lesiones, pero que a pesar de lo acelerado que está siendo, no está dando malos resultados y ha llamado la atención de las selecciones nacionales, como es el caso de Isa Rodríguez. “Hay niñas de la cantera que están subiendo y están jugando muchos minutos con 17 o 18 años. No han tenido una transición entre categorías base y ahora, pero se están adaptando lo mejor que pueden y lo están haciendo muy bien, son pilares superimportantes en el equipo. Seguimos intentando captar niñas nuevas y que la gente pruebe el rugby, porque seguro que les gusta, pero es complicado”, explica Maica.

Este fin de semana, el CRAT juega la primera de sus cuatro finales. Lo hará a domicilio contra el Getxo, segundo, y la próxima semana recibirá al líder, El Salvador. En las dos últimas jornadas se medirán a rivales, a priori, más asequibles, como son Cisneros y Sevilla. “Siendo realistas y por posiciones, sí podríamos decir que (pensamos) más en Sevilla y Cisneros, pero vamos (contra Getxo y El Salvador) pensando que vamos a perder. Vamos simplemente a dar lo mejor de nosotras y a que el partido vaya dictando lo que tiene que pasar. Si se nos da y podemos rascan un puntito o la victoria, perfecto y si perdemos con buenas sensaciones, también nos vale”, sentencia Maica.