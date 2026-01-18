Crónica | El CRAT Rialta consigue todo lo que necesitaba (39-14)

Imagen del partido entre el CRAT Rialta y el Olímpico de Pozuelo Carlota Blanco

El CRAT Rialta logró ante el Olímpico de Pozuelo (39-14) el triple objetivo: victoria, averaje particular y punto bonus, que lo sacan del farolillo rojo y mandan a esa última posición a su víctima de este domingo en Elviña. El abismo del descenso directo se aleja de A Coruña, aunque todavía restan cuatro batallas de esta dura guerra.

Las arquitectas empezaron jugando a la mano, avanzando muchos metros después del saque inicial. Una docena de fases después alcanzó la 22. Chía se jugó una patada profunda a la que no llegó Alborota. Pero mantuvo al Olímpico muy atrás.

En la primera touche del partido, el maul local devoró territorio hasta colocarse a cinco metros de la meta. Siete fases de delantera dieron paso a la apertura del oval y, lamentablemente, a un avant cuando ya olía a ensayo.

Ocho minutos tardó el equipo madrileño en pasar el medio del campo. Apenas un par de metros, antes de perder la posesión por un adelantado. Progresó, por primera vez, con una salida fulgurante de Echebarria, sacada del rectángulo en tres cuartos de campo.

Y golpeó gracias a dos graves errores defensivos del CRAT. Primero, Otero rompió en la divisoria y llevó el oval hasta la 22, donde otro break, este de Aguirre, la condujo a un ensayo cómodo bajo palos, que Pisu completó con el pie (0-7).

Chía mandó el primer golpe de castigo del partido a la 22 madrileña. Nueva touche más maul de las arquitectas, que en esta ocasión terminó en otra infracción, que Chía convirtió en tres puntos (3-7).

Otra patada de la chilena pilló a la defensa rival fuera de sitio. Llegó rauda la presión del CRAT y con ella otro golpe de castigo, jugado a banda. Otra touche, esta a diez metros, más maul. Y empuje colectivo hasta la línea de marca, donde posó Ali. Chía completó (10-7).

La delantera local siguió castigando. Y las indisciplinas visitantes fueron en aumento. El Olímpico cometió tres seguidas, la última a una docena de metros de la raya. El CRAT eligió palos y Chía volvió a acertar con la hache (13-7).

Golpe psicológico

Ya con el tiempo cumplido, nueva falta del Olímpico. Tras el saque lateral, Ali se escabulló del maul y ganó muchos metros. La delantera hizo su arrollador trabajo y Ana Peralta, imperial en las touches, lo remató. Chía sumó dos más (20-7). Un doble golpe: físico y psicológico.

La segunda mitad empezó con indisciplina. Con todas las letras. Golpe de castigo de Mariana, cerca de la 22 rival, por protestar. Aparentemente, nada peligroso. Pero que acabó mal. Las locales cometieron otra falta, esta en medio campo. A la indisciplina le siguió un error defensivo: autopista hasta el segundo ensayo de Aguirre, que completó Pisu (20-14).

El Olímpico no aprendió la lección. Una protesta, tras un golpe sobre la misma 22, regaló diez metros al CRAT, que, no obstante, lo desaprovechó con un adelantado a la misma distancia de la línea de marca.

Sin embargo, no tardó en redimirse. Lo hizo con un jugadón a la mano, con descargas velocísimas que acabaron proyectando a Noa por el costado izquierdo. Y Chía taladró la hache a pesar de estar muy escorada (27-14).

Doblete de Ali

Del pie derecho de la chilena nació otra opción de anotar. Patada cruzada, que no cogió por poco Alborota, auque el CRAT forzó el golpe. Touche, maul y segunda marca de Ali. Ese mismo pie derecho redondeó la jugada (34-14).

De otro golpe por hablar (cinco entre los dos equipos en la segunda mitad) nació otro carrerón de Aguirre. Aunque fue frenada a cinco metros de la raya, el Olímpico forzó otro, pero un adelantado, cuando tenía ventaja en la banda izquierda, abortó la ocasión de meterse en el partido con ocho minutos por delante.

Fue el último momento de (relativo) apuro para un CRAT que todavía necesitaba un ensayo para lograr el bonus. Lo logró a dos minutos para el final, tras una primorosa serie de encadenados que culminó Noa (39-14).

Un domingo redondo para un XV coruñés que suma dos victorias consecutivas después de perder siete partidos seguidos. Un chute de puntos y de moral, y un regalo inmejorable para dos jugadoras de la vieja guardia: Mariana –titular por primera vez tras más de medio año en el dique seco, y después de jugar unos minutos la jornada anterior– y Maica, que jugó su primer partido de la temporada después de superar una lesión.