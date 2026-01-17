El CRAT se juega media vida en 80 minutos

Imagen del partido entre el CRAT y el Sant Cugat Germán Barreiros

El CRAT Rialta encara este domingo (12.00 horas) en el Universitario de Elviña su partido más importante de la temporada. O, al menos, el primero más importante.

Las jugadoras dirigidas por Pablo Artime y Juan Pablo Chorny, colistas pese a ganar la pasada semana al Sant Cugat, reciben al penúltimo clasificado, el Olímpico de Pozuelo.

Un solo punto separa a las arquitectas del XV madrileño, otro grande inmerso en una situación muy peligrosa. Y es que no hace mucho, ambos se estaban enfrentando por el título. En esta ocasión lo harán por la supervivencia. Solo el farolillo rojo final cae directamente a la División de Honor B. El penúltimo se juega la salvación, en 80 minutos y en campo neutral, contra el subcampeón de la segunda categoría.

Entre el CRAT y el Olímpico suman cinco títulos del campeonato de la regularidad. El club madrileño consiguió su segundo en la temporada 2016-17, al vencer en la final al herculino. Revalidó la corona un año después, venciendo a su vecino el Majadahonda. Y cedió el testigo al CRAT, que en la 2018-19 se hizo con su segundo entorchado al superar en el partido por el título al INEF-L'Hospitalet.

El primero había caído cuatro cursos antes, contra el Getxo RT. Doce meses antes, el XV de Pozuelo de Alarcón debutaba como campeón de liga a costa de vencer al... CRAT, que hace solo dos campañas perdió el duelo definitivo contra el Majadahonda.

Inercias positivas

Pero agua pasada no mueve molino. Y agua presente dice que ambos conjuntos vienen de ganar. El XV coruñés cerró ante el Sant Cugat una racha de siete derrotas consecutivas (28-17). El XV madrileño doblegó, por un meridiano 24-12, al Cocos sevillano, tan cercano a la lucha por las cuatro primeras plazas como a la lucha por evitar el descenso o el playoff por la permanencia.

Así pues, el objetivo de las arquitectas es muy claro. Y triple. Ganar el duelo directo, hacerlo por más de un ensayo convertido (en la primera vuelta perdió por 17-10 en Pozuelo) y, a ser posible, con bonus.

En las cuatro jornadas restantes, ambos equipos compartirán tres rivales, entre ellos los dos primeros clasificados. El Salvador y el Getxo. Las arquitectas visitarán al equipo vasco en la próxima y a continuación jugarán en casa contra el invicto XV pucelano, mientras que el Olímpico recibirá al cuarto clasificado, el Complutense Cisneros.

El compromiso en teoría más asequible de lo que queda de calendario lo tienen las jugadoras de Artime y Chorny, en la penúltima fecha, a domicilio contra el Cocos, que salta al top-4 (los equipos que jugarán por el campeonato) tras imponerse este sábado en el campo del Complutense, ahora cuarto por la cola.

Esa semana el Olímpico visita al tercero, el Majadahonda, actualmente situado a once puntos de la segunda plaza (con un partido menos que el Getxo) y con la tercera prácticamente en el bolsillo.

El Complutense visitará en la jornada final el Universitario de Elviña, adonde podría llegar con los deberes hechos. En Pozuelo de Alarcón se presentará un actual líder que, más que seguramente, no se juegue nada, con todo lo (malo para el XV herculino) que esto puede conllevar.

Así pues, una derrota este domingo dejaría al plantel gobernado por Artime y Chorny al borde de precipitarse a un abismo que el CRAT eludió la temporada pasada en la segunda fase de la liga regular, donde acabó adelantando al Barça, que descendió directamente, tras finalizar último la primera, lo que lo mandó al grupo por la permanencia.