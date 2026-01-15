La generación que escribe el futuro del CRAT

De izquierda a derecha, Luchi García, Noa Varela, Sara Ansede, Merchi parada, Rosina Mernies e Isa Rodríguez, canteranas del CRAT Patricia G. Fraga

El CRAT Rialta es el colista de la Liga Iberdrola, pero no faltan motivos para la celebración y el optimismo. Por un lado está recuperando jugadoras, con la vuelta la semana pasada de Mariana Romero, que el año pasado se rompió el cruzado por tercera vez en cinco años, y la de Maica Martí, también lesionada de gravedad, prevista para el partido de este domingo contra el Olímpico de Pozuelo. Por otro, empiezan a llegar los resultados como la victoria contra el Sant Cugat, segunda de la temporada, que salvó un primer match ball. Pero seguramente la mejor noticia de la temporada es el paso adelante de las canteranas. El club planteó, ya el curso anterior, un cambio generacional que lleva su tiempo y el crecimiento de las jugadoras jóvenes, que tienen que ser el futuro, se evidenció precisamente el pasado domingo con la presencia de cinco de ellas en el quince titular que bien podrían haber sido seis, que son las que habitualmente están entrando en los planes de Pablo Artime y Juan Pablo Chorny: Isa Rodríguez, Rosina Mernies y Noa Varela (sub-18); Sara Ansede (sub-20) y Merchi Parada y Luchi García (sub-23).

“Entre que tenemos una plantilla corta y todas las lesionadas que hay, se aceleró un poco el proceso de cambio generacional. Ellas han dado un paso al frente y están jugando como si llevaran toda la vida en División de Honor. Estamos encantados porque son jugadoras que llevan muchos años con nosotros en la base y han pasado al siguiente nivel. Son la nueva generación del CRAT”, afirma categórico Humberto Ramírez, directivo del club de Arquitectura. “El año pasado empezaron a entrar y a jugar y este ya han dado el salto”, confirma el entrenador Pablo Artime, que a veces incluso se lo olvida lo jóvenes que son. “Solo me doy cuenta cuando llegan las convocatorias de control de las selecciones españolas de categorías inferiores y de pronto me quedo sin jugadoras”, bromea.

El técnico está satisfecho con su rendimiento pese a que juegan contra jugadoras mucho más experimentadas y eso a veces se hace notar, sobre todo en un deporte como el rugby, en el que es tan importante la táctica y saber leer los partidos. “Están respondiendo bien. Fallan a la hora de dominar los tempos de los partidos, pero eso es algo que solo da muchas veces la experiencia y que tienen que ir aprendiendo. A nivel técnico, de entrega y físico dan el nivel perfectamente y tiran para adelante como el resto”, responde.

De las más pequeñas, Isa Rodríguez, Noa Varela y Rosina Mernies comparten generación. Empezaron juntas en las categorías inferiores del CRAT. La primera fue el pasado verano campeona de Europa de seven con la selección española sub-18 y la segunda destacaba también en el fútbol en las filas del Victoria, pero finalmente se decidió por el balón oval. “Isa es tremendamente rápida y siempre encuentra el hueco. La estoy probando en varias posiciones para ver dónde se ajusta mejor a nuestras necesidades. Tiene una proyección increíble”, le define Artime. “Rosina es puro carácter y determinación y es la más decisiva en defensa, no para de placar y cuando coge el balón también es difícil de placar”, continúa el entrenador. “Y Noa es la que más nos ha sorprendido este año. Estaba un poco verde en el contacto y la hemos tenido que utilizar los dos últimos partidos y hemos visto que está preparada para todo”, termina su análisis de las benjaminas.

Un año mayor que ellas es Sara Ansede, también formada en las categorías inferiores del CRAT. “Es la pilier clásica, cumple con su rol en la primera línea, que yo también juego ahí y para mí es uno de los puestos más importantes”, indica Artime. Y por último están las sub-23, Merchi Parada, que vino de Pontevedra, y Luchi García, que lo hizo desde Ferrol. “Son dos jugadoras complementarias, de hecho, las intercambio y puede jugar una u otra”, explica. “Merchi no es la mejor en casa, pero sin embargo es súper completa. No se equivoca casi nunca, está en todo y es polivalente porque tiene unas cualidades físicas que se lo permiten. Luchi, lo mismo. Muy buena en la segunda y tercera línea y con mucha fuerza”.

Contra el Sant Cugat, el dúo técnico eligió a cinco para salir de titulares y cuatro (Rodríguez, Mernies, Ansede y Varela) jugaron los 80 minutos. La sexta (Luchi García) entró en la segunda parte precisamente sustituyendo a una de ellas (Parada). Y todavía había otra jugadora sub-20 en la formación inicial, Vicky Parada, que llegó desde Palencia; y otra sub-23 que entró desde el banquillo, Anna Figueras. “El año pasado creo que teníamos menos experiencia a la vez sobre el campo. Este, aunque los resultados son peores, yo creo que estamos mucho más preparados. Y ahora con la vuelta de Mariana (Romero) y la de Maica (Martí) ayudarán al resto”, concluye.

Dos épocas

Es la mejor generación, en cantidad y calidad, que Humberto Ramírez recuerda en el CRAT, campeón de Liga en 2015 y 2019. “Llevan desde los siete años jugando al rugby. Es un cambio, porque antes lo más normal es que empezasen en la época universitaria, así que ahora ya llegan con muchos conceptos aprendidos”, reflexiona. “También está el factor amistad, porque se animan unas a otras y han ido creciendo juntas”, añade el que también fue jugador del club.

Para el directivo, han hecho “lo más complicado”. “Muchas jugadoras dejan el rugby sobre los 18 años cuando han aguantado hasta ahí lo más duro, que es jugar contra chicos en un deporte de contacto en unas edades en las que las diferencias físicas son muy grandes”, se lamenta porque además piensa que pasa en otros muchos deportes. “Es muy complicado en Galicia, con tan pocas fichas, juntar a tantas jugadoras de este nivel de una vez”, afirma. Por eso esta generación le invita a ser optimista: “Es el inicio del futuro del CRAT”.