El CRAT Rialta gana al Sant Cugat (28-17) y afrontará una final contra el Olímpico

Jugada del partido del CRAT contra el Sant Cugat en el campo universitario de Elviña Germán Barreiros

Segunda victoria de la temporada para el CRAT Rialta, las dos ante el mismo rival: el Sant Cugat. Una en la primera vuelta a domicilio (21-26) y otra ya en la segunda ayer en su feudo de Elviña: 28-17. El equipo coruñés salvó un primer match ball porque afrontaba el partido con el agua al cuello. La victoria del sábado del Olímpico de Pozuelo frente al Cocos de Sevilla (24-12) le ponía contra las cuerdas porque de perder se quedaría en una situación límite, demasiado lejos del pelotón en la lucha por evitar el descenso directo. La victoria no le permite abandonar el puesto de colista, pero sí mantener solo un punto de distancia con el equipo madrileño (con el Sant Cugat y el Cocos a tiro de un partido, a cuatro) al que recibe el próximo domingo en el Universitario de Elviña. Una auténtica final por la permanencia.

La afrontará además con el buen sabor de boca por la mejoría demostrada frente al Sant Cugat, el refuerzo anímico y deportivo de recuperar a Mariana Romero e incluso con la posibilidad de que también esté sobre el campo Maica Martí. Un panorama completamente diferente al anterior a las vacaciones de Navidad.

Las siete vidas de Mariana Romero Más información

Sentó bien el parón al equipo dirigido por Pablo Artime y Juan Pablo Chorny, que salió bien plantado al campo y asedió a su rival. Abrió el marcador con dos patadas de Chía Alfaro y en el primer tiempo anotó dos ensayos, uno de Ana Peralta y otro de Alicia San Martín completado por la transformación de Alfaro. Solo fueron respondidos por una marca y transformación del equipo catalán (18-7).

La segunda parte fue más igualada, también al CRAT le tocaba jugar con el viento en contra, que soplaba fuerte. Ana Peralta volvió a golpear y abría brecha (23-7), pero el juego dinámico del equipo catalán sorprendió por momentos a las locales, que tuvieron que apretar en defensa para alejar los fantasmas. El ensayo de María Menacho (23-12) fue respondido por otro de Alborota que prácticamente significaba la sentencia (28-12) por más que el Sant Cugat se resistiera con una nueva anotación para el 28-17 final.

80 Minutos | Visita de Jano y Jorge Más información

El CRAT sumó cuatro puntos en el mejor partido de la temporada en el que hay que destacar que en la alineación inicial contó con cinco jóvenes canteranas del rugby gallego: Rosina Mernies, Sara Ansede, Merchi Parada, Noa Varela e Isa Rodríguez.