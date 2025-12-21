Pesadilla antes de Navidad para el CRAT Rialta (37-10)

Imagen de archivo de un partido del CRAT Rialta Carlota Blanco

El CRAT Rialta, diezmado por varias bajas importantes, encajó en Majadahonda su séptima derrota seguida (37-10), en un partido donde no supo rentabilizar sus mejores minutos y sus mejores oportunidades, todo lo contrario que su rival.

Campo muy embarrado y mucho viento, en contra del CRAT en la primera mitad. Rugby old school con un oval más escurridizo imposible. Complicado en los 40 minutos iniciales para las de Artime y Chorny jugar a la mano y complicado hacerlo por el pie a causa del viento.

Un golpe de castigo para Majadahonda, por retenido al borde la 22 del XV coruñés, desperezó pronto el duelo. Touche a siete metros. Mal lanzamiento, pero nueva indisciplina del CRAT. Varias fases de empuje de delantera rematan en el primer ensayo, de Hardisson. Proos falló con el pie una conversión bastante sencilla y con Eolo de su parte.

Primeros quince minutos de dominio absoluto, en posesión y territorio, de las rhinas, que acariciaron la segunda marca en una jugada de numerosas fases que nació en la mitad del campo y murió a tres metros de la meta por culpa de un avant.

La buena defensa del CRAT fue el único, y sólido, argumento en el primer cuarto de hora de encuentro, ya que no logró ni siquiera acercarse a la 22 majariega.

Dominio infructuoso

Sobre el minuto quince, Carla tuvo que dejar el partido con un collarín tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza. Unos segundos más tarde, una patada de Chía y un bote afortunado metió al CRAT cerca de la hache, pero un doble movimiento en suelo arruinó su primer avance destacado. Fue el inicio de una fase de dominio total de las de Artime y Chorny.

Una touche parcial de las anfitrionas regaló a las visitantes una melé a quince metros de la raya. El pertinaz empuje de la delantera arquitecta no obtuvo resultado al perder el oval en un ruck. Aunque volvió a la 22 tras la pertinente patada defensiva del Majadahonda, un adelantado frenó de nuevo al CRAT.

Un buen puntapié de Proos al flanco izquierdo, que dos de sus compañeras malgastaron al chocar entre ellas, devolvió al balón al XV coruñés, que con un adelantado arruinó otra posesión prometedora.

No obstante, el CRAT mantuvo el oval en territorio enemigo. Y regresó pronto a la 22. Con el mismo final infeliz: adelantado. En esta ocasión con ventaja por el ala izquierda.

Otro avant, este cerca de su 22, cuando intentaba salir de la presión, dio oxígeno a las rhinas, que tras la melé encontraron una autopista sin peaje en la mitad zurda del campo. Por ella se proyectó Denisse hacia el segundo ensayo. Broos erró de nuevo con el pie (10-0).

Una patada profunda de Noa metió de nuevo en problemas al Majadahonda. Un avant local, en una touche desfavorable, dio a las arquitectas el último cartucho de la primera mitad. Pero la colegiada convirtió un claro golpe de castigo, por manotazo de una jugadora local al balón sin intención de cogerlo, en un simple adelantado, ya con el tiempo cumplido, negando así al CRAT la oportunidad de poder descontar antes del descanso.

La segunda parte arrancó con intercambio de patadas, hasta que Proos encontró un hueco y llevó el oval hasta la frontera de la 22. Ya dentro de ella, un adelantado acabó con la jugada. Un error al que siguió otro del CRAT, al no limpiar a tiempo un agrupamiento.

El Majadahonda lanzó al lateral, lo intentó vía maul, bien frenado por el XV herculino, que, sin embargo, cedió en el juego abierto, donde Sotomayor encontró una brecha defensiva y amplió la del marcador con la tercera marca, que Proos, esta vez sí, complementó con el pie (17-0).

Ensayo y errores

Kika tuvo cerca el ensayo, tras avanzar por la derecha, pero su patada a seguir se fue por la banda justo antes de la raya de meta. la presión tras la touche provocó una melé a cinco con introducción del CRAT. Y, tras un par de pick and go, Ali logró posar. La conversión de Chía se estampó en el palo derecho (17-5).

Volvió a apretar el XV madrileño, que embotelló al coruñés en su 22. Y Proos golpeó por cuarta vez, aprovechando la descolocación de la defensa del CRAT y los fallos en varios placajes a la desesperada (22-5).

Las rhinas sentenciaron a menos de un cuarto de hora para el final, con una jugada de muchas fases culminada por Guio, que entró en la zona de marca como un tractor (27-5).

De ahí hasta el final, el Majadahonda, ya con el bonus ofensivo en el bolsillo, levantó algo el pie, esperando algún error más del CRAT. Y llegó. Caicoya interceptó el oval en un arriesgado salto y Denisse logró su doblete (32-5).

El enésimo avant del CRAT, este en mitad de sus 22, concedió a las rhinas la última gran ocasión del partido. Denisse no la desaprovechó. Carrera diagonal evitando un sinfín de placajes (37-5). La última del CRAT, ya con el tiempo cumplido, la convirtió Lucía en un ensayo que, sin embargo, no evita que las de Artime y Chorny caigan al farolillo rojo.

Una dura derrota antes del parón navideño. El CRAT retomará la competición ya después de Reyes, en Elviña contra el Sant Cugat, el único equipo al que ha conseguido doblegar.