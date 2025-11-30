Los errores hunden un poco más al CRAT Rialta (14-28)

Imagen del partido entre el CRAT y el Majadahonda Germán Barreiros

El CRAT Rialta no levanta cabeza. Ofreció este domingo, en partido aplazado de la primera jornada, su peor versión de la temporada, 80 minutos plagados de errores, sobre todo de manos, que alfombraron a su rival, el Majadahonda, el camino hacia el triunfo (14-28).

Poco más de un minuto tardó en llegar la primera melé. A favor del CRAT y robada por el Majadahonda, que pronto se plantó muy cerca de la línea de marca. Las locales defendieron varias fases, pero el empuje de la delantera majariega acabó imponiéndose y Soria posó el oval. Márquez añadió dos puntos (0-7).

Golpe moral para el CRAT y físico para Oihane, que se llevó un fuerte golpe en la cabeza y fue atendida por los médicos durante varios minutos, aunque continuó sobre el césped.

El XV coruñés también introdujo la segunda melé, un par de metros en campo de ataque. Esta vez la ganó, aunque perdió el balón por la banda a causa de una mala transmisión. Lo recuperó tras la touche y Alborota lo llevó hasta la 22, donde un avant acabó con el primer progreso relevante del CRAT.

La presión obligó al XV madrileño a alejar el oval. De ahí partió un buen encadenado de las de Artime y Chorny, que forzaron un golpe de castigo a unos quince metros de la meta, jugada en la que se lesionó Ale. El CRAT eligió lanzar al lateral. Ganó el saque y el maul empujó hasta casi la raya, donde un balón adelantado evitó el ensayo.

Guía de los partidos del fin de semana de los equipos coruñeses Más información

Una patada profunda de Inês, obligó al Majadahonda a sacar desde la linea de marca. Y el CRAT volvió al tramo definitivo. Primero, con una rotura de Kika; luego, por empuje. Una vez fijado el muro visitante, apertura para Alborota, que, con una autopista hacia el ensayo, cometió un inoportunísimo avant.

Pese a los errores de manos, las anfitrionas encerraron en su mitad del campo a las rhinas, aunque lo cierto es que no pasaron excesivos apuros para achicar agua. Una touche en 22 ofreció una nueva oportunidad al CRAT. Y esta vez hizo diana. Avance lento, pero sin pausa, hasta darle el oval a Alborota en el costado izquierdo. La ala posó sin apenas oposición. Chía completó con una transformación que traspasó la hache tras tocar el palo horizontal (7-7).

La apertura local desperdició poco después la opción de hacer el 10-7. A su patada, desde unos 35 metros y centrada, le sobró potencia pero se escoró ligeramente a la derecha.

Las visitantes salieron del atolladero ya cerca del descanso. Forzaron un golpe en la 22 coruñesa. En la touche cometieron adelantado, pero el CRAT perdió la melé, claramente, y el empuje majariego llevó el oval hasta la meta, donde lo posó Gorrochategui, ya con el tiempo cumplido. La patada de Márquez se fue al palo (7-12) y el duelo, al intermedio.

Primera tarjeta amarilla

El minuto cuatro de la segunda mitad fue como el de la primera: malo para el CRAT, que cometió una infracción en su 22, que además le costó el sin bin a Ana Peralta. Y Márquez sumó tres más al casillero visitante (7-15).

Contrariamente a la lógica, las arquitectas se movieron muy bien en inferioridad. Dominaron el terreno y el oval, pero se toparon con los errores de manos, alguna patada defectuosa, infracciones varias y una inusual debilidad en la melé.

El bonus defensivo saca al CRAT del ‘farolillo rojo’ Más información

El Majadahonda apenas pasó apuros en muchos minutos sin nada destacable, más allá de los fallos de unas y otras. Momentos de centrocampismo y predominio de las defensas. La local evitó varias situaciones de mucho peligro. Fue lo único destacable de un domingo para olvidar.

Las visitantes engordaron su casillero con una marca de Rodera pegada a la banda derecha, después de que el CRAT perdiese una touche con introducción propia (7-20). A renglón seguido, la defensa local apagó, forzando un retenido, el enésimo fuego cerca de su casa.

Y el enésimo error manual dio pie a un golpe de castigo que, además, le costó la amarilla a Divi. Las rhinas buscaron el ensayo y el CRAT se lo volvió a negar en los metros finales. Así que optaron por sumar con el pie de Márquez a falta de ocho minutos (7-23).

Ensayo tardío

A las de Artime y Chorny, por tanto, apenas les quedaba tiempo para buscar el bonus defensivo. A falta de cuatro minutos, Ana Peralta anotó, tras romper por el centro, el segundo ensayo, que pasó Chía (14-23).

Un golpe a palos bastaba para alcanzar el objetivo secundario. Pero lo que pasó es que el Majadahonda logró su cuarta marca, y con ella el bonus ofensivo. Albizu remató, en el minuto 79, tras una salida rápida de una touche a cinco metros.

Mal partido del CRAT, presa de una preocupante irregularidad en lo que va de temporada. Capaz de mirar a la cara al intratable líder, El Salvador, y de ofrecer actuaciones como la de este domingo, lejanas de lo que debe ser su nivel.