El bonus defensivo saca al CRAT del ‘farolillo rojo’

Jugada del partido disputado entre el CRAT y el Cocos en el Universitario de Elviña Germán Barreiros

Los errores y las precipitaciones en los últimos metros causaron demasiado daño al CRAT Residencia Rialta, que dejó escapar la victoria de su feudo ante un Cocos Sevilla que fue más efectivo. Las coruñesas, con seis puntos y un partido menos, salen no obstante del puesto de colista, que supone descenso directo, gracias a sumar el bonus defensivo. Dentro de quince días volverán al Universitario de Elviña para enfrentarse al Majadahonda para recuperar el partido aplazado correspondiente a la primera jornada de la máxima competición nacional.

No jugó mal el CRAT pese a su cuarta derrota seguida de la temporada. Dominó las fases estáticas y no sufrió demasiado, pero le pudieron los nervios y la ansiedad cada vez que se acercaba a los metros finales. Empezó por detrás en el marcador al recibir un ensayo de Malena Brussoni a los diez minutos de juego, pero se repusieron bien las mujeres dirigidas por Pablo Artime y Pablo Chorny, que igualaron la contienda con otro ensayo, con Alborota como la protagonista a la hora de posar el oval en la línea de marca rival. Antes del descanso, Lea Ducher, una jugadora que marca las diferencias y que siempre está inspirada en los enfrentamientos contra el equipo coruñés, transformó un golpe de castigo que dio ventaja a las andaluzas (5-8).

Si había sido un golpe duro para el CRAT, más lo fue encajar nada más abrirse la segunda parte, con un ensayo de Cecilia Benza que Ducher mandó entre los tres palos en el golpeo posterior (5-15). Las coruñesas dispusieron entonces de muchas ocasiones para recortar la distancia, incluida una increíble cabalgada de Kika Mulling desde su campo que fue placada cuando ya saboreaba el ensayo. Pese a los esfuerzos locales, fue el Cocos el que volvió a anotar con otra patada de Lea Ducher (5-18).

Quedaban siete minutos y remontar el partido parecía una misión imposible. Pero el CRAT se agarró al consuelo de sumar al menos un punto por el bonus defensivo. Pero necesitaba marcar para perder por menos de siete puntos. No se rindió y lo consiguió prácticamente sobre la bocina con dos de los fichajes de esta temporada. Ana Peralta marcó el ensayo y Chía Alfaro la transformación por el 12-18 final.