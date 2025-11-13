Belén do Campo y el CRAT presentan el partido contra el Sevilla para visibilizar la lucha contra la violencia de género

Belén do Campo, junto a las jugadoras del CRAT CEDIDA

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, presentó este jueves junto con el equipo femenino de rugby CRAT Arquitectura el partido del equipo de este fin de semana frente al Sevilla Rugby Club, que se incluye dentro de la Campaña de Promoción y Sensibilización del Deporte Femenino Gallego 2025, que tiene que incluir un partido dedicado a rechazar la violencia de género en el deporte próximo a la fecha de 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El partido se celebrará el sábado 15 de noviembre a las 15:00 horas y forma parte del programa impulsado por la Xunta de Galicia para fomentar la igualdad y apoyar el deporte femenino gallego de alta competición. A través de esta iniciativa, la Secretaría General para el Deporte desarrolla acciones de patrocinio y colaboración con los principales clubes gallegos de competición estatal, entre ellos el CRAT Arquitectura, que actúan como referentes de la participación femenina y como altavoces de los valores de la igualdad, tolerancia y respeto en el deporte.

Esta campaña cuenta con un presupuesto de 250.000 euros para apoyar a 23 clubes deportivos, de los cuales ocho son de la provincia de A Coruña con más de 83.000 euros. El objetivo es reforzar la difusión de la marca “Deporte Gallego” asociada a los valores de igualdad, esfuerzo y superación que caracterizan a las deportistas gallegas.

Belén do Campo destacó, durante la presentación, que “el deporte gallego es hoy un espacio de igualdad en constante crecimiento, en el que las mujeres ocupan cada vez más protagonismo e inspiran a las nuevas generaciones. Desde la Xunta queremos seguir apoyando su esfuerzo y darle visibilidad a su contribución, no solo en el ámbito deportivo, sino también en el social”.

La campaña constituye una actividad de patrocinio impulsada por el Gobierno gallego mediante la formalización de contratos de colaboración con los equipos participantes, que incluyen acciones concretas de difusión y sensibilización. Estas acciones, además de reforzar la visibilidad institucional, buscan sensibilizar a la sociedad y promover la igualdad real en el deporte, tanto en el ámbito de la práctica cómo en su representación mediática.

Durante su intervención, Belén do Campo recordó que “la evolución del deporte femenino en Galicia es una muestra de avance social: mientras en el año 2009 solo el 19% de las licencias deportivas eran femeninas (42.480 sobre 224.501), en 2023 esa cifra ascendió a 77.660 licencias femeninas de un total de 293.686, un 26,4% del total. También aumentó significativamente la presencia de mujeres deportistas de alto nivel, pasando de 95 en 2011 a 491 mujeres reconocidas en la última resolución de 2024, lo que muestra una tendencia ascendente y consolidada en la práctica deportiva femenina gallega”. La Xunta seguirá acompañando este crecimiento con políticas activas de apoyo, visibilidad e igualdad”.

Con todo, Belén do Campo recordó que “aún existen diferencias entre el deporte femenino y masculino, tanto en visibilidad mediática como en igualdad laboral y salarial, y es por eso que precisamos seguir trabajando juntos para revertirlas”. El partido del CRAT Arquitectura frente al Sevilla será, así, mucho más que una cita deportiva: se convertirá en un símbolo del compromiso de Galicia con la igualdad y con la lucha contra la violencia de género, un espacio para reivindicar el papel de la mujer en el deporte y en la sociedad.