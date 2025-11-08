Demasiado líder para un CRAT mejorado (43-17)

Imagen de archivo de un partido del CRAT Rialta Carlota Blanco

El CRAT Rialta sufrió una lógica derrota (43-17) en Pepe Rojo, feudo del intratable líder liguero, El Salvador, aunque las de Pablo Artime y Juan Pablo Chorny se llevaron el premio de consolación de una más que notable mejoría, cuando no estuvieron en inferioridad, respecto a sus dos partidos precedentes.

Buen inicio del CRAT, que puso el oval en juego. Forzó una touche a favor y llegó rápidamente hasta la 22 rival, aunque en primera instancia no pudo pasar de ahí. Lo hizo al invertir el juego hacia la derecha. Una patada, con el oval suelto, que impactó en la cara de Villegas, dio al XV herculino un saque lateral a diez metros. Lo ganó y Ana Peralta posó en la zona de marca gracias al trabajo abrasivo y veloz del maul. La conversión de Chía se quedó un poco corta (0-5).

En el minuto ocho, un hecho insólito: el árbitro ordenó al CRAT que cambiase de camiseta, ya que hacía complicado distinguir a los equipos. Las de Artime y Chorny lo hicieron con la velocidad de un equipo de F1 con las ruedas.

La primera melé del choque tardó tres minutos más en presentarse. A cinco metros de la zona de marca del CRAT. Empuje brutal del Chami y ensayo de castigo por una indisciplina visitante casi sobre la raya (7-5), que además le costó la amarilla a Ana Peralta.

Apenas cuatro minutos tardó el líder en aprovechar su primera ventaja numérica. Lo hizo con una jugada combinativa que arrancó desde el medio del campo y remató por la derecha Torres (12-5).

El CRAT aguantó a base de ganar todas sus touches, pero sin poder regresar a campo contrario. La lentitud del Chami a la hora de limpiar los rucks también ayudó. Las locales intentaron hacer daño con patadas cruzadas y profundas, pero las visitantes estuvieron alerta en todo momento.

En el minuto 25, sin bin para Judith, que además se llevó un tremendo golpe en el rostro al hacer un placaje alto. Nueva inferioridad justo antes de poder recuperar la igualdad. El ensayo era cuestión de segundos. Lo firmó Erbina casi bajo palos tras una jugada muy bien trenzada (17-5).

Un golpe de castigo favorable al CRAT, tras una gran presión sobre la divisoria, le dio oxígeno y le devolvió a campo contrario, donde consumió reloj en espera de recuperar la igualdad numérica.

Una patada cargada por Cata proyectó el oval hasta la 22 local, pero un placaje alto abortó la penúltima oportunidad visitante de un primera parte en la que jugó con catorce la mitad del tiempo.

La última del Chami no cayó en saco roto. Un par de placajes fallidos impulsaron a la supersónica Masoko, que se fue como un rayo hacia la meta. Castro completó con el pie (24-5).

Ya con el minuto 40 casi encima, Ana Peralta rompió la línea desde muy lejos y posó tras una gran carrera diagonal. Chía volvió a quedarse corta (24-10).

Mal reinicio

El reinicio fue lo contrario que el inicio para el CRAT. Error de manos en el saque inicial. Melé y golpe de castigo para el Chami, que patea a touche dentro de 22. Empuja el maul, pero una obstrucción salva a las visitantes. La melé consiguiente, con introdución propia, no pudo salirle peor al CRAT, perdió el oval y Erbina ensayó al lado de la hache. Castro falló, incomprensiblemente, una patada centrada y muy cercana.

Un espectacular 50-22 de Chía puso el balón a 15 de metros de la zona de marca. Pero el CRAT perdió su primera touche del partido. En muy mal momento. Como la tercera amarilla, esta a Cata. Y, por tercera vez, El Salvador no perdonó el regalo. Ensayo de Méndez, tras varias fases, que complementó Clavero (36-10).

El buen trabajo de las arquitectas en el breakdown, forzando retenidos y robando ovales, les dio la oportunidad de volver a la 22 rival, donde una infracción, por hacer la cuña, frustró el avance. Poco después, una pantalla del Chami le dejó sin un séptimo ensayo que tenía a solo tres metros. Lo rozó de nuevo a cinco minutos del final, pero el CRAT forzó el retenido a escaso cuatro metros de la meta.

El XV herculino logró su tercero dos más tarde. Una jugada embarullada cerca de la medular, con varios botes malvados, la resolvió Kika haciéndose con el oval a 60 metros de la zona de marca, que alcanzó con una carrera por la derecha que ni Masoko pudo frenar. Chía añadió dos puntos con el pie (36-17).

Ya muy cerca del final, un error manos del CRAT en la zona roja, regaló una melé a cinco para el Chami, que con bastante facilidad posó de nuevo por medio de Goya. Daniela García complementó (43-17) prácticamente sobre el minuto 80.

Derrota dura en el marcador, pero esperanzadora por la recuperación en el juego del CRAT, tanto ofensivo como defensivo, aunque manchada por las indisciplinas graves. A un equipo como este El Salvador no se le pueden conceder ventajas extra. Porque hubo un partido quince contra quince. Y uno muy distinto quince contra catorce.