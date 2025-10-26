El CRAT Rialta no sale del pozuelo (17-44)

Imagen del partido disputado en el Estadio Universitario de Elviña Carlota Blanco

El CRAT debutó ante su afición con revolcón (17-44) y muy mala nota frente al Getxo, casi la misma que una semana antes en Pozuelo de Alarcón. Si en la localidad madrileña fueron los errores de manos y los defensivos, en Elviña fueron los segundos.

Las de Artime y Chorny solo mandaron durante los tres minutos iniciales, donde alcanzaron la 22 del Getxo y Chía logró tres puntos a oval parado. Y se acabó el dominio.

El equipo vasco se adueñó del balón y del territorio. Y al CRAT se le amontonó el trabajo en defensa. Una defensa que hizo aguas en el minuto 10, cuando una ex, Joana, anotó en la esquina derecha. Naroa no completó con el pie, pero cinco minutos después sumó tres (3-8).

El Getxo se cansó de romper la línea local, aunque le costó cristalizar en los metros finales. El CRAT le bloqueó el oval en la zona de marca, pero no supo alejarlo y Uxue ensayó de nuevo (3-13).

Superior y superado

Al XV coruñés apenas le funcionó una cosa. Superior en melé. Pero superado en touche. Insuficiente para hacer daño. Se lo hizo, a sí mismo, con otro error defensivo, que el XV vizcaino llevó hasta la meta (3-20) tras una touche a cinco metros.

El CRAT reaccionó al filo del descanso. Despiste del Getxo tras un golpe de castigo a cinco metros, que Ana Peralta convirtió en un ensayo cómodo, complementado por Chía (10-20).

De un fallo de la chilena, una patada desde fuera de 22 propia que abandonó sin botar el rectángulo, nació una touche de la que el Getxo sacó su cuarto ensayo, casi sobre la bocina del minuto 40 (10-25).

La segunda mitad empezó con un CRAT mejorado atrás, pero con escasa pegada a la hora de avanzar. Resistió el arrollador empuje vasco en los primeros nueve minutos.

Y en el décimo cometió el enésimo error. Pérdida de balón. A partir de ahí, el Getxo golpeó, avanzó y, tras un puñado de fases, Maider lo posó de nuevo (10-32).

En una jugada aislada en el centro del campo, un precioso reverse pass de Chía abrió el hueco a Ana Peralta, que alcanzó la meta después de eludir un placaje en el inicio de la acción. Chía anadió dos (17-32).

Sin embargo, el ensayo local no varió demasiado el panorama. Salvo por una mayor alternancia en el dominio del balón y el territorio. Y ahí se movió mejor el Getxo, que empujó más y mejor.

El equipo entrenado por Cristian Urzanqui remató una jugada con muchas fases con una nueva marca que acabó con la discusión. Otra ex, Leyre, fue la encargada de poner la puntilla (17-39).

El descabello lo aplicó Luisina a tres minutos para el final, culminando una preciosa jugada, tan llena de excelentes pases del Getxo como de fallos de placaje de un CRAT que fue muy inferior. Y que en la quinta jornada visitará al líder, El Salvador vallisoletano, que cuenta sus partidos por victorias con bonus ofensivo.