El CRAT apunta alto con una mezcla de veteranas y jóvenes

Una delegación del CRAT y el director de la Residencia Rialta posan durante la presentación oficial del XV coruñés Patricia G. Fraga

Carlos Vázquez, director de la Residencia Rialta, principal patrocinador del CRAT Coruña, recibió a una representación del equipo de la División de Honor Iberdrola para la presentación oficial de la temporada 2025-26, en la que las arquitectas ya han jugado dos partidos.

El CRAT, que viene de una de las temporadas más complicadas de su historia, ya que estuvo a punto de descender por primera vez de la máxima categoría, se ha reforzado notablemente para la presente campaña.

El equipo ha sumado a algunas de las jugadoras más fuertes de la primera división nacional, como son tres internacionales, la española Ana Peralta, la neerlandesa Kika Mulling y la chilena Chía Alfaro. Además de mantener en plantilla el núcleo duro que forman sus jugadoras con más experiencia la División de Honor, las Elsa Porto, Maica Martí, Mariana Romero, Judith Hernández, Alicia San Martín...

Esto, sumado a las jóvenes que han llegado a senior pisando fuerte, como Sara Ansede, Rosina Mernies o Isa Rodríguez, hacen que la plantilla de Juan Pablo Chorny y Pablo Artime afronte el curso con ánimos y esperanzas renovados.

Si bien en el seno del CRAT son conscientes de que esta temporada hay un dominador claro en la liga Ibedrola, El Salvador vallisoletano, el XV herculino aspira a pelear por estar arriba, siendo la segunda plaza una cota muy complicada, aunque ciertamente realista.

De momento, una de cal y una de arena. Después de vencer (21-26) y convencer en el campo del Sant Cugat, el CRAT perdió y dio una imagen muy floja, sobre todo en la segunda mitad, en el del Olímpico de Pozuelo, donde perdió por 17-10, más por errores propios, especialmente de manos, además de un par de ellos defensivos, graves, que le costaron dos ensayos en contra, que por aciertos del rival.

Este domingo (12.00 horas) se estrena en casa, ante el Getxo Rubgy, actual segundo clasificado, con un balance de dos victorias y una derrota.