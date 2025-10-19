Revolcón olímpico al CRAT (17-10)

Imagen de archivo de un partido del CRAT Rialta Carlota Blanco

El CRAT Rialta se dejó en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón las buenas sensaciones en su primer partido del curso, en Barcelona, y sufrió una justa derrota (17-10) a manos de un Olímpico que llegaba a la cita con dos claras derrotas en su casillero.

El equipo coruñés cayó víctima de sus propios errores, sobre todo en una primera mitad donde no supo aprovechar el viento a favor. En la segunda arrancó mejor, pero acabó diluyéndose y siendo sometido por su rival.

Un fallo de manos de las arquitectas lo transformaron las locales en los primeros puntos del partido. Con una patada a palos de Pisu tras un golpe de castigo dentro de la 22 del CRAT.

Las primeras opciones de sumar del conjunto herculino murieron de la misma manera: balón adelantado. Y una de ellas, la más clara, del modo contrario. Después de llevar el oval desde la banda derecha a la izquierda, el pase definitivo, el que dejaba a Alborota sola para enfilar la meta, fue demasiado atrasado.

El Olímpico también desperdició un buena opción de ensayar, también en ventaja por el ala derecha y también con un mal balón, este adelantado.

En medio de un festival de ovales caídos de las manos, o directamente arrebatados de ellas, entró en escena el viento. Para jugar en contra del CRAT. Una patada larga se convirtió en larguísima a causa de la fuerte brisa, las jugadoras visitantes llegaron tarde a presionar y el Olímpico encontró el hueco. Eva Aguirre no desaprovechó la descolocación del XV de Pablo Artime y se marchó sin oposición hacia la zona de marca. Pisu añadió dos puntos con el pie (10-0).

La cuarta, quinta y sexta visitas coruñesas la 22 madrileña murieron del mismo modo. Primero, con un avant a 15 metros del objetivo; a continuación, tras una jugada rocambolesca, en la que el oval cambió de manos cuatro veces y el CRAT acabó cometiendo, ya dentro de la 22, su enésimo adelantado; y finalmente con otra pérdida de posesión ya muy cerca del ensayo.

Una marca que llegaría prácticamente sobre la bocina. El CRAT forzó un golpe de castigo en el medio del campo y pateó al lateral. Touche a cinco metros, rápida transmisión y posado de Ana Peralta. Chía no acertó con la hache (10-5).

Tremendo susto

El arranque de la segunda mitad dejó un tremendo susto. En el primer minutos. Un choque de cabezas entre Paloma García y Maria Morant, cuando perseguían un up an under, del que salió peor parada la portuguesa del CRAT. Dejó el césped con un fortísimo golpe en un pómulo y una pequeña brecha en la cabeza. El posterior TAC al que fue sometida no reveló, afortunadamente, lesión de importancia.

En lo que respecta al juego, la cosa no podía empezar de otra manera para las visitantes: avant después de una touche a quince metros. Otro adelantado, en esta ocasión casi sobre la raya de marca tras un avance de delantera de casi 30 metros, frenó de nuevo al CRAT.

No obstante, el XV coruñés sacó rédito indirecto de ese casi. Robó el oval tras la melé y forzó un golpe de castigo, que jugó a la mano. Aunque el Olímpico recuperó la posesión, un error manual regaló al CRAT un agrupamiento a cinco metros. Y Ali no perdonó (10-10), aunque sí lo hizo Chía con el pie.

Sin embargo, la alegría duró poco. El Pozuelo aprovechó un error en prácticamente el centro del campo. Persson vio el hueco y se marcó un slalom de más de 40 metros hasta el segundo ensayo local, que Pisu complementó con la patada a palos (17-10).

Por delante, 25 largos minutos para la reacción visitante. Una reacción que no llegó. Si no lo contrario. El Olímpico se adueñó del oval y del territorio, y el CRAT se pasó mucho tiempo sin pasar de la raya divisoria y bastante achicando agua, en varias ocasiones en su propia 22.

Fue una larga de fase de un Olímpico que no supo y un CRAT que no pudo.

Dos veces más evitaron por los pelos las de Artime que las de José María Lamas llegasen a la zona de marca. En la primera de ellas, gracias a un balón adelantado; en la segunda, a causa de un golpe de castigo por lanzarse sobre la placada.

También esquivaron la visitantes la bala de la sentencia. Aguirre mandó desviada a la derecha de la hache una patada en apariencia sencilla, con viento a favor, bastante centrada y desde apenas 25 metros. Un error que acabaría dando al CRAT el premio de consolación: punto de bonus defensivo.

Un CRAT que tuvo la última. Sobre la bocina. Alborota avanzó muchos metros por el ala derecha, hasta llegar a las puertas de la 22. Y de ahí no pasó. El motivo, un avant, claro. El Olímpico ganó la melé y pateó fuera del campo. The end.