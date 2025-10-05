El CRAT resucita en el momento más complicado (21-26)

Imagen de un duelo de la temporada pasada entre el CRAT y el Sant Cugat - Quintana

El CRAT inició el curso liguero con victoria (21-26) en el campo del Sant Cugat, donde resucitó tras superar su peor momento: por debajo en el marcador y con trece jugadoras sobre el césped.

El equipo de Juan Pablo Chorny acaparó el oval y territorio en el arranque del duelo. Fruto de ese dominio llegó su primera anotación, un ensayo de Alborota muy pegado al costado izquierdo. Tanto que la conversión se hizo imposible para Chía (0-5).

Las locales no tardaron en responder, tras un touche a diez metros ganada con facilidad, Segarra encontró una autopista perpendicular a los palos y Bueso-Inchausti complementó con la fácil conversión (7-5).

El CRAT no acusó en demasía el inesperado golpe. Volvió a adueñarse del oval y a jugar en la mitad del campo rival. Pero sí que acusó su falta de contundencia en los metros de la verdad.

Las de Chorny forzaron varios golpes de castigo, que jugaron buscando el saque lateral dentro de la 22 del Santcu. Pero no sacaron nada en limpio, básicamente por los errores de manos.

Un nuevo CRAT que mira hacia arriba Más información

En el tercero, casi seguido, cambio de estrategia. Melé a 20 metros, justo cuando empezó a caer una lluvia bastante potente. Más agua para el CRAT, que también desperdició una touche a cinco metros, por culpa de un avant de la saltadora.

Lo mejor para las visitantes era que al San Cugat le costaba horrores alejar el peligro. Hasta que las visitantes hundieron una melé dentro de la 22 local.

El Santcu agradeció el respiro y pudo montar un ataque organizado, de derecha a izquierda del campo, que el CRAT capeó gracias a un placaje de Kika que sacó del campo a Farras cuando enfilaba la zona de marca.

El XV coruñés perdió el saque lateral y el barcelonés le devolvió el favor con todo a favor: golpe de castigo por lanzarse sobre la placada a cinco metros de la meta. Más de lo mismo: la patada del CRAT no salió del campo y el Sant Cugat montó una rápida contra. Las de Chorny forzaron un avant, pero en la salida de la melé cometieron un fallo y pusieron en bandeja a Segarra el segundo ensayo local, que otra vez completó Bueso-Inchausti con el pie (14-5)

El CRAT tuvo la última opción de la primera mitad, ya en el minuto 40. Golpe de castigo y melé sobre la 22 rival, pero diez metros más adelante un oval adelantado se unió a la larga lista de errores.

La segunda mitad todavía pudo empezar peor para las visitantes. Un adelantado arruinó una larga jugada del San Cugat, de lado a lado del campo, cuando tenía el ensayo en la mano.

Otro fallo del CRAT, en forma de indisciplina, dio una bola extra al anfitrión. Y una amarilla a Cata. La defensa ganó esta batalla. Y la siguiente, a pesar de que el CRAT se quedó con trece. Las reiteradas faltas las pagó Merchi con su exclusión definitiva del partido al ver la segunda amarilla.

Chute de confianza

Un oval palmeado hacia atrás por una jugadora local dio al CRAT la opción de pisar la 22 rival. Y esta vez, sí. Jugando con ventaja por un golpe, Kika cruzó la meta y Chía añadió dos puntos (14-12). Ensayo de trece contra quince. De los que llenan el depósito de la confianza.

Los siguientes minutos fueron de dominio alterno, tanto de oval como de territorio; de errores de manos, de igualdad en melé y touche y de golpes de castigo en zonas no peligrosas.

Hasta que el CRAT forzó una falta en campo rival. Chía mandó a banda en la 22, pero un pase adelantado al ala derecha arruinó una gran oportunidad de ensayar. Aunque, tras presionar muy bien la salida de la melé, María Morant cargó una patada y ensayó prácticamente en la línea de fondo. Y Chía metió el oval en la hache (14-19).

Un avant del Santcu muy cerca de su 22 dio al CRAT un cartucho para sentenciar. Sara rompió la línea y llegó hasta el borde la zona de marca, donde Cata remató la faena con el cuarto ensayo y el 99% de la victoria. Chía confirmó con el pie (14-26).

De una patada cargada a Chía nació la última anotación, una marca de Xutglá prácticamente sobre del minuto 80 (21-26). Y un adelantado del San Cugat puso el punto final a un partido de altibajos del equipo coruñés, con bastantes errores en la primera mitad, sobre todo en los metros de la verdad, pero con una reacción sensacional cuando pintaban bastos. Este remozado CRAT pinta oros.