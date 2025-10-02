Un nuevo CRAT que mira hacia arriba

Fichajes del CRAT - Patricia G. Fraga

Hacer un buen papel, mejorar el rendimiento del año pasado y a partir de ahí, ver en qué lugar pone la Liga al equipo para ver si hay opciones de llegar al playoff. El CRAT, que evitó el “desastre” del descenso en el último momento del curso pasado al ganar la promoción, arranca una nueva temporada en la que quiere mirar hacia arriba. “Si llegamos al playoff estaría bastante contento”, dice Pablo Artime, que junto a Pablo Chorny seguirá formando el cuerpo técnico de un cuadro coruñés que contará con cuatro refuerzos, pero que partirá de nuevo con dos bajas fundamentales, las de Mariana Romero y Maica Martí.

“Maica hizo un esfuerzo para estar con nosotras en los partidos de promoción del año pasado y en cuanto terminaban ya se le veía la rodilla toda hinchada. Recayó de la lesión y ahora sigue de médicos”, afirma Artime, que hasta que no se saque las dudas de rendimiento no se quiere aventurar a hacer más elucubraciones de resultados y objetivos más allá que mejorar lo del año pasado, no repetir esos apuros, porque aunque al final se mantuvieron en la categoría, quien juega con fuego se acaba quemando. “Desde luego tenemos que huir de esos puestos de abajo y a partir de ahí ver las posibilidades reales del equipo”, continúa, “porque ahora mismo no sabemos el potencial, no sabemos el nivel que tenemos, las chicas acaban de llegar y no se conocen, hay que dar tiempo”.

El club se ha reforzado bien. Llegaron cuatro jugadoras internacionales, la neerlandesa Kika Mulling, la chilena Chía Alfaro y las españolas Ana Peralta y Laura García. “Consideramos que están a la altura de la competición y que nos van a ayudar a hacer un mejor papel”, valora el técnico asturiano. “El año pasado fue extraordinariamente extraño en cuanto al número de problemas que tuvimos”, recuerda. “Se nos marcharon 13 jugadoras, la mayoría titulares. Este no se han ido ni cuatro. La diferencia es terrible. Pero además es que hubo lesiones, problemas de trabajo, veteranas que lo dejaron… Fue demasiado raro todo”, continúa. Por eso todo pinta diferente. “Entre los fichajes que están ahí, las jugadoras que estuvieron el año pasado ya tiene más experiencia, que Judith Hernández ya nos ha confirmado que va a hacer ficha, Elsa (Porto) puede que también la haga, Sara que el año pasado por edad no podía jugar en su puesto y este ya sí… todo parece indicar que partimos de mejor base”.

Diez horas de autobús

Las coruñesas empiezan siete días más tarde de lo previsto porque no jugaron la primera jornada disputada el pasado fin de semana. “Majadahonda nos lo pidió nada más salir el calendario y aceptamos”, afirma. Recuperarán el partido el 30 de noviembre, por lo que el debut será este domingo en la segunda jornada contra el Sant Cugat. Así han podido ver lo que ha hecho el resto y que El Salvador, Chumi, parte como gran favorito. “Ya el año pasado no hacía falta ser adivino para saber que iban a hacer un equipo muy fuerte. Y este son las mismas y encima han reforzado algunos puestos. Yo creo van a ser prácticamente imbatibles”, asegura de las pucelanas, que ganaron por 71-0 al Cocos en la fecha inaugural. “A Sant Cugat en la Copa fue otro tanto (58-7)… Y todos los resultados van a ser así. Algún partido malo tendrán, pero me extrañaría mucho hasta que perdieran un partido”, vaticina.

Al CRAT le espera el domingo (11.00 horas) el Sant Cugat. “Es un equipo muy fuete que además en su casa suele jugar bien”, analiza. Además el equipo se encontrará con un problema extra: “Como no teníamos la lista completa de jugadoras cerradas no pudimos coger el avión, así que decidimos viajar en autobús”. Unas largas diez horas de desplazamiento para después afrontar un partido de máxima exigencia. “Yo lo único que espero es que estemos ahí en el marcador, luchando por ganar de principio a fin”, desea.

El CRAT, que tiene dos títulos de Liga en su palmarés y es uno de los históricos de la categoría, ya no parte entre los favoritos, rodeado cada vez de proyectos más potentes y con más peso económico. “No creo que haya sido tanto que nosotros nos hayamos quedado atrás como club sino que otro hay equipos nuevos como El Salvador que van a por todas, que tienen el dinero, tienen la historia, tienen el club masculino detrás y ahora están apostando por el femenino y así es muy difícil”, valora.

El rugby femenino recibió un gran espaldarazo en el Mundial que acaba de disputarse en Inglaterra, donde más de 80.000 personas asistieron a la final entre la selección local y Canadá. “Yo siempre con estas cosas soy muy prudente, vamos a ver cómo se sigue”, dice. “Pero ya se lleva viendo desde hace unos años que el rugby femenino va para arriba a nivel mundial. Países que antes no lo importaban, como Irlanda, Francia, Inglaterra, o que no apostaban, como Escocia, ahora lo están haciendo. Y de la misma manera en España. El Salvador no lo hacía y ahora lo hace. Entonces va claramente hacia arriba, las chicas quieren jugar, quieren ser deportistas y se nota a todos los niveles”, sentencia.