Julien Epaillard, en una participación en Casas Novas Oxer Sport

El Centro Hípico Casas Novas volverá a convertirse en uno de los grandes escenarios de la hípica internacional con la celebración de la 50ª edición de su Concurso de Saltos Internacional, que tendrá lugar los próximos 4, 5 y 6 de diciembre y formará parte de la Longines FEI Jumping World Cup.

La lista de participantes reunirá a destacadas figuras del salto de obstáculos, entre ellas el alemán Daniel Deusser, actualmente noveno del ranking mundial Longines, campeón del mundo por equipos y segundo clasificado en la última final de la Copa del Mundo, celebrada en Fort Worth (Estados Unidos). Junto a él, la representación alemana contará con amazonas de la talla de Janne Friederike Meyer-Zimmermann, campeona del mundo por equipos en 2010, y ganadora de la Copa del Mundo en Casas Novas en 2022.

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Otro de los grandes atractivos será la presencia del francés Julien Epaillard, ganador de la Copa del Mundo en 2025 y uno de los jinetes más destacados del circuito internacional. Epaillard llegará a A Coruña tras imponerse el pasado 15 de noviembre en la prueba de Stuttgart, donde sumó su segunda victoria de la temporada en esta competición. Sus compatriotas Kevin Staut y Simon Delestre completarán una potente representación francesa.

Bélgica estará representada por Gilles Thomas, que regresará a Casas Novas tras conquistar la medalla de oro por equipos y el bronce individual en el Campeonato de Europa celebrado en las instalaciones coruñesas en 2025. También estará presente Nicola Philippaerts, integrante de aquel equipo belga campeón de Europa, junto a su hermano Olivier.

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La participación internacional contará, además, con nombres de primer nivel como Henrik von Eckermann, Peder Fredricson, Maikel van der Vleuten, Max Kühner, Eduardo Menezes y Jeanne Sadran, entre otros. El CSI Casas Novas incluirá tres jornadas de competición que tendrán su punto culminante el domingo 6 de diciembre con la disputa del Gran Premio Longines FEI Copa del Mundo Casas Novas, una de las citas más esperadas del calendario hípico internacional.