Imagen de archivo de un partido liguero del CRAT Rialta Quintana

El CRAT recibe al líder y el Marineda afronta un duelo por la permanencia. Son los partidos más destacados de la jornada, concentrada prácticamente en el sábado, del polideportivo coruñés.

Hockey patines

OK Liga Iberdrola: Mataró-Marineda (Jaume Parera, sábado 13.00 horas). Duelo directo en la lucha por la permanencia en la máxima categoría entre dos recién llegados a ella que han llegado a la sexta jornada con seis puntos en el caso de las catalanas y cuatro en el de las coruñesas. La igualdad es máxima y ganar significaría para las de Ángel Galmán dar un importante salto en la clasificación en la que ahora mismo ocupan la penúltima plaza, con el Raxoi como el único al que superan. Los dos equipos jugaron el miércoles. El Mataró perdió frente al Bembibre (3-1) mientras que el Marineda empató contra el Voltregà (3-3) en un partido en el que pese a que se escapó el triunfo, tiene que servir de ejemplo del camino a seguir. El momento de Alba Garrote, con siete goles la pichichi de la categoría, también llena de confianza a las coruñesas.

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OK Plata: Barça B-Ordes (Llars Mundet, sábado 13.30 horas). Visita complicada para el equipo dirigido por José Ramón López, que se enfrenta al filial del Barça, segundo en la clasificación del grupo norte. Los azulgrana, que aún tienen que recuperar un partido, solo perdieron uno (contra el Sant Cugat) y son el segundo mejor ataque. El Ordes, recién ascendido, ocupa una cómoda octava posición con 10 puntos, de momento alejado del peligro.

OK Plata: Tordera-Lubiáns (Parroquial, sábado 19.30 horas). Los carballeses, penúltimos con cinco puntos, necesita seguir sacando la cabeza del fondo y después de su primera victoria de la temporada visitan al Tordera, otro de los equipos de la zona baja, ante el que ganar le permitiría igualar y salir de la zona de descenso.

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OK Plata: Oviedo-Dominicos (Villafría, sabado 20.00 horas). Los de la Ciudad Vieja, que la semana pasada perdieron en casa, no pueden seguir dejándose puntos si quieren mantenerse en la zona alta y se enfrentan a un equipo que acaba de llegar a la categoría y que es tercero por la cola. Sobre el papel, los objetivos de ambos son diferentes, pero en la pista la categoría está demostrando tanta igualdad que se acortan las distancias. Los asturianos vienen de perder en Carballo.

OK Bronce. En la jornada de sábado, el Liceo B defiende el liderato en Vigo frente al Traviesas (Pablo Beiro, 20.00 horas) mientras que Monte Alto acoge un derbi a priori desigual entre el Borbolla y el Oleiros (19.30 horas). El domingo será el turno de los otros dos filiales con el Ordes-Mieres (Castelao, 13.00 horas) y el CDM-Telecable (Monte Alto, 13.30 horas).

Rugby

División Honor B masculina: Universidade de Vigo-CRAT (Cuvi, sábado 15.00 horas). Derbi y lucha por la tercera posición del grupo. Un todo en uno para los coruñeses, que tienen dos puntos más que su rival (y un partido menos) y que ganaron el duelo de la primera vuelta, en aquella ocasión disputado en A Torre, por 39-34. Se espera por tanto un partido igualado en el que ganar tiene premio para los de Sean Smith, confirmarse como el mejor equipo de Galicia y asentar la tercera posición.

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Liga Iberdrola: CRAT-El Salvador (Elviña, sábado 16.00 horas). Llega el coco a A Coruña, un líder que no solo no sabe lo que es perder, sino que tiene unos impresionantes números con 231 tantos a favor en cuatro partidos, una media de casi 60 (57,7), lo que sale también un promedio que roza los diez ensayos por jornada. Y en contra, solo recibió 22 (el balance es de +209). El reto para las coruñesas es inmenso, pero jugando en casa y después de la buena victoria de la semana pasada contra el Olímpico de Pozuelo, intentarán plantar cara y jugar sus cartas para intentar sorprender. El mejor rugby nacional se juega este fin de semana en A Coruña.

Jacob Díaz, durante el partido del OAR contra el Guadalajara Carlota Blanco

Balonmano

División de Honor Plata: OAR-Zamora (San Francisco Javier, sábado 19.30 horas). El Attica 21 Hotels OAR Coruña vuelve al ruedo tras cosechar cuatro empates de manera consecutiva, los tres últimos con idéntico resultado de 29-29. El conjunto herculino intentará regresar a la senda de la victoria y asaltar el liderato de ante un recién ascendido como es el Zamora. Un triunfo colocaría a los coruñeses, actualmente segundos con 16 puntos, con un total de 18. Una cifra con la que superaría al actual líder, el Huesca (17). Los aragoneses se miden al otro equipo recién descendido de Asobal como es el Guadalajara. Eso sí, el Bada podría recuperar el liderato una vez dispute su encuentro aplazado de la novena jornada.

Imagen de archivo de un partido del Sparking Truth Maristas Patricia G. Fraga

Baloncesto

Liga Challenge: Maristas-Sevilla (Maristas, sábado 18.00 horas). Otro líder que visita la ciudad, en este caso el equipo andaluz que se presenta en el pabellón colegial con un impresionante balance de siete victorias en otros tantos partidos. Las de Fernando Buendía, en cambio, están siendo más irregulares, combinando buenos partidos con otros con más problemas. De hecho, perdieron en la última jornada con un mal último cuarto y desnivelaron hacia lo negativo su balance, con tres triunfos y cuatro derrotas.

Voleibol

Superliga 2 femenina: Zalaeta-La Laguna (Barrio de las Flores, sábado 19.00 horas). Después de perder la semana pasada, el equipo dirigido por Jorge Barrero quiere desquitarse en un duelo de máxima igualdad entre el tercero y el cuarto clasificado de la categoría empatados a puntos. Las coruñesas quieren apurar sus opciones de clasificación para la Copa Princesa aunque el líder ya se les ha escapado a cinco puntos.

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Superliga 2 femenina: Rivas-Ciudad de A Coruña (Parque Sureste, sábado 20.00 horas). Segundo partido a domicilio seguido para las coruñesas, que afrontan en Madrid uno de esos duelos directos porque son penúltimas con siete puntos y justo por delante tienen a su rival de hoy, que marcha con nueve.