O VIII Congreso Galego de Xestión Deportiva analizou na Coruña o papel do deporte como motor turístico e económico
O concelleiro Gonzalo Castro participou na inauguración dunha cita que reuniu a especialistas, responsables institucionais e profesionais do sector
A Coruña acolleu este venres o VIII Congreso Galego de Xestión Deportiva, organizado por AGAXEDE co apoio do Concello baixo o lema ‘Deporte, turismo e municipio’, unha cita que reúne a profesionais da xestión deportiva, representantes institucionais e expertos para analizar o impacto do deporte no desenvolvemento económico e turístico dos territorios.
O acto de apertura contou coa participación do concelleiro de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro, que destacou a importancia de seguir avanzando na colaboración entre administracións, entidades deportivas e sector turístico para aproveitar as oportunidades que ofrece o deporte como elemento dinamizador da economía local. “A Coruña leva anos demostrando que o deporte é moito máis ca unha práctica saudable ou unha competición. É tamén unha ferramenta de transformación urbana, de cohesión social e de promoción exterior que contribúe a xerar actividade económica e a reforzar o atractivo da cidade como destino turístico”, indicou o edil.
Durante a xornada abordáronse cuestións relacionadas coa ordenación xurídica do turismo deportivo en Galicia, os indicadores de madurez dos destinos deportivos e os principais retos que afronta o sector para consolidarse como un ámbito estratéxico para os municipios. O programa do congreso completouse cun relatorio sobre a contribución do deporte á saúde e á xeración de riqueza nas cidades, antes da celebración da XVII Gala dos Premios Galicia á Xestión Deportiva, que recoñece o labor de profesionais, entidades e institucións destacadas no ámbito da xestión deportiva galega.