Álex Ares y Manu Gantes Javier Albores / Patricia G. Fraga

Manu Gantes y Álex Ares tienen 10 y 11 años y son dos de los pilotos de futuro del motociclismo en Galicia, donde siempre ha habido gusto por el motor, pero se parte en desventaja para luchar en igualdad de condiciones en un mundo ferozmente competitivo y en el que cuesta mucho, esfuerzo y dinero, abrirse paso. Los dos ya han conquistado territorio autonómico. Gantes fue subcampeón de la categoría de 160 esta temporada y hace dos ganó la de 90, donde esta fue su sucesor Ares, que es su amigo y el curso que está a punto de empezar, rivales. Los dos tienen en común su pasión por la velocidad que le viene de familia, comparten entrenador en la escuela de Borja Sánchez, que llegó al Mundial de superbikes, y la admiración por Marc Márquez. Hoy comparten titulares con su ídolo. Él termina su carrera. Ellos la empiezan.

El primero en subirse a una moto fue Manu Gantes (A Coruña, 2016), que compite desde hace dos años, pero mucho antes ya estaba subido a las dos ruedas (incluso a las cuatro, porque también juega a hockey patines). “Con tres me regalaron una moto eléctrica y con cuatro monté en una de gasolina”, recuerda el niño, el último eslabón de una saga que inició su abuelo Sito y continuó su padre Dani, que llegó al Mundial de enduro y sigue en activo, “un par de carreras al año en veteranos”, pero ya centrado en acompañar a su hijo por los circuitos, que no dudó en heredar el número 75. “Él es un niño de los del COVID, que les pilló ese parón. Nosotros le llevábamos a andar en una pista y nos pusimos en contacto con Borja Sánchez para llevarle a su escuela y él ya nos dijo: ‘Tenéis un problema con este niño: solo quiere moto, moto, moto’”, bromea el del medio de los Gantes. Manu empezó con las minimotos, después pasó a las de 90, categoría en la que se proclamó campeón gallego, y la pasada compitió en 110 y 160, contra niños de 14 años, e hizo podios a nivel autonómico y nacional, aunque una caída no le dejó terminar el año y luchar por los títulos.

"Gracias Marc", el mensaje de despedida de Estrella Galicia al diez veces campeón del mundo Más información

“Era la última vuelta”, recuerda el joven piloto, que reconoce que se pone nervioso en el principio y en el final de las carreras, sobre lo que le pasó en As Pontes. “Un rival me chocó por detrás, me caí y vino otro y me pasó con la moto por encima del brazo”. Resultado: rotura del cúbito y tres meses parado. “Pese a eso lo hizo genial para ser su primer año porque son motos ya grandes, sobre todo la de 160, con embrague, e hizo podios”, apunta su progenitor. La próxima temporada, que está a punto de empezar, se la plantean en estas dos categorías, 110 y 160. “Estamos preparadoa para ir a ganar”, dice valiente Manu. También intentarán hacer alguna prueba del Campeonato de España, donde hay cazatalentos. “Manu ya fue invitado por un equipo de Granada, el Team Cuberos, a ir a entrenar con ellos. Y acabamos de ir porque con mucho esfuerzo le compramos una moto”, apunta el padre. La hereda del campeón del mundo Hugo Romera.

Hay muchos vínculos entre las historias de Manu y Álex Ares (Betanzos, 2015). Incluso entre sus familias porque el abuelo de Álex, Jose Ares, entrenó al padre de Manu a hockey y los padres de ambos, Dani y Jairo coincidían en las carreras de motos. Por eso Álex también había crecido rodeado de las motos de su padre Jairo (por el que lleva el número 31), pero a diferencia de su amigo él siempre había preferido verlas desde la barrera. “No me perdía una carrera en la tele. Sé decir quién hizo la vuelta rápida, ganó, se cayó... de cada una”. Pero tardó más en decidirse en subirse a una. “Siempre me decían si quería probar y yo decía que no”. Hasta que llegó el día gracias al programa Xogade. Probó y ya no se bajó más.

Marc Márquez: "Siempre he pilotado de corazón y este año he pilotado totalmente de cabeza" Más información

Pisó la escuela de Borja Sánchez hace poco más de un año y no se podían esperar que su carrera desde entonces fuera meteórica. “Cuando lo vimos en competición nos dejó sorprendidos, es realmente rápido”, valora su padre. Campeón de la Copa 90, prácticamente sin perder ninguna carrera ni ninguna manga, también dejó su impronta en las carreras que disputó en Portugal y se ganó una beca para disputar el Campeonato de España en un curso que viene en el que subirá a 110 y compaginará cuatro competiciones: nacional, gallega, portuguesa y Copa VF. Aunque de momento, está lesionado porque, como Manu, tuvo un pequeño percance en una carrera y se rompió la clavícula. “Yo creo que este fin de semana ya puedo ir a entrenar”, dice ansioso. Su madre niega. No hay que correr para todo.