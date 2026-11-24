Noreia Vales y Álvaro Lamas, del Dobok Cedida

El taekwondo coruñés estará ampliamente representado en el Campeonato de Europa cadete que se disputa a partir de este jueves y hasta el sábado en Bucarest (Rumanía). Daniela Rodríguez (JFR) y Noreia Vales (Dobok) irán con la selección española, mientras que Álvaro Lamas se clasificó a través de su club, el Dobok. Su entrenadora, Sara García, también participará como parte del cuerpo técnico del combinado nacional.

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Daniela Rodríguez se ganó su puesto después de proclamarse campeona de España de la categoría en su peso, hasta 29 kilos. No será la única internacional de su club esta temporada, ya que su compañero Tiago Torea ha sido convocado para la cita continental sub-21 que será del 15 al 18 de diciembre en Split (Croacia). Noreia Vales y Álvaro Lamas también fueron campeones nacionales, en el caso de ella en hasta 55 kilos y en el de él en la de 57 kilos, y ahora aspiran al podio en la cita continental siguiendo los pasos de Helena García y su propia entrenadora, Sara García, que también fue internacional.