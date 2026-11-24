Alberto Piñeiro ‘Piña’ y Luis Tomé a las puertas del nuevo gimnasio en la calle Ramón y Cajal Javier Alborés

El boxeo coruñés está de enhorabuena. Sergio Maravilla Martínez, campeón del Mundo de peso mediano y superwélter con un récord de 57 victorias, 3 derrotas y 2 empates, ha escogido A Coruña para ser la nueva sede de su método de entrenamiento: el Método Maravilla. “Es un entrenamiento diseñado por Sergio Maravilla Martínez y que va por niveles, del uno al cuatro. Luego entra también en la parte de competición”, explica Luis Tomé, exboxeador y ahora entrenador coruñés que estará encargado de la parte deportiva del gimnasio.

El nuevo centro abrirá sus puertas el próximo lunes 30 de noviembre en el barrio de Cuatro Caminos, más concretamente en el número 7 de Ramón y Cajal con un local que tendrá cerca de 600 metros cuadrados útiles. “Es grandísimo, va a ser un Ferrari. Tenemos un ring, un montón de sacos y aparatos. También una zona funcional, con pesas, multipower y demás máquinas”, concreta Luis. Además, una vez el proyecto esté más asentado, tienen previsto acoger eventos como veladas en los que podría llegar a reunir a 300 espectadores dentro del propio gimnasio.

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A día de hoy ya cuentan con alrededor de 80 personas de todas las edades y niveles confirmadas para la apertura del nuevo gimnasio, pero su pretensión es la de llegar hasta las 200. Con edades a partir de los seis años, en el centro se impartirán clases tanto individuales como grupales, que podrán ser de hasta treinta personas. Además, para niños contarán con un programa de prevención y defensa del bullying: “Queremos enseñar boxeo aplicado a la defensa, a la seguridad y al no dejarse pisar mentalmente. Hablar en las clases sobre eso y preparar a los niños para que no sean los que hacen bullying y que, si lo sufren, puedan sentirse más fuertes”.

Tomé Team

El Gimnasio Maravilla Martínez de A Coruña también será la sede del nuevo Tomé Team, el equipo de competición que estará dirigido por el propio Luis Tomé y que entre sus integrantes contará, entre otros, con su hijo Iago Tomé, campeón de España en 2025 y de Galicia en varias ocasiones. “Alberto Piñeiro, ‘Piña’, quiso ficharme para que llevara aquí todo el tema. Yo estaba en otro club con otros dos socios, pero me hicieron una muy buena oferta y no me lo tuve ni que pensar, la verdad. Trabajar para un campeón del Mundo... Fue una decisión fácil”, explica Luis. La relación de Maravilla Martínez viene precisamente a través de Piña, encargado de sus gimnasios a nivel gallego, contando con otro centro ya operativo en Lugo.

Sin embargo, los boxeadores de competición representarán apenas un 15%, como mucho, de las altas que tendrá el gimnasio una vez esté operativo. “La gente entrena porque le gusta, se desahoga y mentalmente le viene genial. Pero dar el paso a pelear ya son palabras mayores. Es un deporte en el que, si pierdes, puedes acabar en el hospital y no todo el mundo tiene el valor o las condiciones necesarias para dar ese paso”, dice Tomé a este respecto.

La apertura de este centro supone el retorno del boxeo a la zona de Cuatro Caminos, que ha estado siempre vinculada a este deporte. En su entorno se encuentran escenarios míticos como el antiguo Centro Cultural y Deportivo Santa Lucía o el pabellón de la antigua Fábrica de Tabacos.