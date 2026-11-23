Inés Poncela y Sara del Castillo posan con sus medallas junto a su entrenador, Rubén Espinosa @Club_del_Mar

La sección de bádminton del Club del Mar de San Amaro continúa cosechando éxitos. Este pasado fin de semana, sus jugadoras Sara del Castillo e Inés Poncela se desplazaron hasta Huelva para participar en el Campeonato de España de categoría sub-19.

De la localidad andaluza regresaron con un buen botín de medallas. De manera conjunta, Sara e Inés se llevaron el oro en la competición de dobles femeninos, mientras que en individuales Sara fue plata e Inés, bronce. Nuevos éxitos para las jugadoras coruñesas, que no paran de acumular preseas.

El coruñés Dani Souto formó parte del equipo español que disputó recientemente el Mundial de surf adaptado. A nivel de equipos, España fue cuarta de entre los 22 países participantes en la competición, aunque si se hubiera tenido en cuenta el criterio olímpico, hubieran sido primeros gracias a tres oros, tres platas y cuatro diplomas.

A nivel individual, Dani Souto fue quinto, aunque se quedó a tan solo 0,60 puntos en las notas de los jueces de entrar en la gran final. “Esta vez vuelvo contento por haber podido mostrar una parte del surf que podemos hacer los gallegos”, afirmó.