Los jugadores del OAR celebran una acción defensiva durante el partido ante Cuenca Germán Barreiros

Todos en acción en el polideportivo coruñés, con oportunidades claras para sumar puntos este fin de semana, en el que destacan los regresos de Maristas y los dos equipos del CRAT tras un pequeño parón el pasado fin de semana.

Hockey Patines

OK Liga Iberdrola: Marineda-Bigues i Riells (Can Badell, sábado 13.00 horas). El Marineda sabe que cada punto cuenta en la carrera por la salvación y que intentar ganar a los equipos de su liga, como puede ser el Bigues, es vital para luchar por su gran objetivo, que es asentar el proyecto en la máxima categoría. El equipo coruñés, que suma una victoria y dos derrotas, visita a un equipo que solo tiene un punto y que, por lo tanto, con el que podría poner tierra de por medio.

OK Plata: Dominicos-Sant Cugat (Monte Alto, sábado 17.30 horas). Los de la Ciudad Vieja quieren refrendar su buena línea de las últimas semanas porque además su victoria tendrá un premio doble, que sería el de superar a un rival directo. Porque son cuartos con 12 puntos por los 13 del equipo catalán, que marcha tercero aunque con un partido menos.

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OK Plata: CDM-GEiEG (Monte Alto, sábado 20.30 horas). También solo hay un punto de diferencia entre el CDM y el GEiEG, aunque en este caso a favor de los coruñeses, que defenderán su posición pendientes de recuperar todavía su partido aplazado contra el filial del Barça.

OK Bronce. El filial del CDM visita este sábado al Compostela (18.00) y el Oleiros al Iruña (19.00) y el domingo se jugarán el Urdaneta-Borbolla (12.15) y el Liceo B-Ordes B (12.30).

Rugby

División Honor B masculina: CRAT-Gijón (La Torre, sábado 16.00 horas). El equipo dirigido por Sean Smith tiene una buena oportunidad para ganar con la visita del Gijón en el inicio de la segunda vuelta (aunque aún tienen sin jugar el de la primera). Los asturianos son colistas y tienen un punto mientras que los coruñeses buscan subir a la tercera posición.

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Liga Iberdrola: Olímpico de Pozuelo-CRAT (Valle de las Cañas, domingo 12.00 horas). El conjunto de Arquitectura quiere deshacer el empate tras dos victorias en el inicio del curso seguidas por otras dos derrotas. Y a priori es superior a las madrileñas, que empataron un partido y perdieron dos.

Balonmano

Divisón de Honor Plata. Barça-OAR (Joan Gaspar, sábado 16.00 horas). Termina el periplo de tres partidos en una semana del equipo coruñés con un duelo por todo lo alto frente al filial del Barça: segundo contra cuarto. Los coruñeses tienen ventaja, dos puntos más que los azulgrana, pero necesitan no seguir cediendo terreno con el líder Huesca, dos por delante pero con un partido menos.

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Baloncesto

Liga Challenge: Bosonit-Maristas (Lobete, sábado 19.00 horas). Retoma la liga tras el parón un equipo coruñés que está dejando buena imagen y quiere aprovechar que visita al tercero por la cola que solo ha ganado un partido este curso.

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Voleibol

Superliga 2: Fuentes-Zalaeta (Fuentes, sábado 17.30 horas). Las del instituto vienen de ganar tres partidos, por lo que se han situado segundas, y se enfrentan por primera vez en su historia a un Fuentes que es noveno y que la semana pasada perdió con claridad contra Astillero.

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Superliga 2: Collado Villalba-Ciudad de A Coruña (Majalastablas, sábado 19.45 horas). Reforzado por el triunfo de la semana pasada, la segunda y ante un rival de la zona alta, el equipo coruñés se mide al cuarto intentando volver a dar la sorpresa.