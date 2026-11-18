Reunión del jurado para decidir los ganadores de los Premios Galicia a la Gestión Deportiva | AGAXEDE

Los XVII Premios Galicia a la Gestión Deportiva ya tienen ganadores. El jurado se reunió ayer en el Nordés Club Empresarial de A Coruña para decidir los galardonados. Se trata de unos premios que año a año se consolidan como una referencia y cuyo prestigio está en auge. No son premios solo a deportistas, sino también a la gente que está detrás, a los que gestionan clubes, ayuntamientos, empresas y entidades sociales.

La organización corre a cargo de Agaxede (Asociación Galega de Xestión Deportiva). Cada año, el jurado tiene que elegir entre numerosos candidatos, y la decisión no siempre es sencilla debido al nivel de todos aquellos que optan a ser galardonados.

En esta ocasión, el premio a la mejor persona gestora del deporte fue para Rafael Louzán Abal. Se trata de toda una referencia por su labor en la Federación Galega de Fútbol y en la estructura del deporte gallego de las últimas décadas hasta llegar a presidir la Federación Española.

En el apartado de ayuntamientos hubo dos premios. Ourense se llevó el de mejor gestión pública del deporte. Ribadavia, el de mejor ayuntamiento de menos de 15.000 Habitantes.

En el caso de Ribadavia, el jurado valoró sobre todo la continuidad de los programas municipales y el mantenimiento de instalaciones en un municipio pequeño, algo que es muy meritorio. En Ourense tuvo su relevancia el volumen de actividad y la planificación a largo plazo, entre otros aspectos. que el jurado valoró de manera muy positiva.

El resto de premios se repartió entre clubes, empresas y entidades sociales. La Agrupación de Montañeiros Independentes (AMI) fue reconocida en la categoría de Tercer Sector. Es una entidad histórica del montañismo gallego y el jurado valoró que haya sabido mantener la actividad y acercarla a gente nueva.

Escuelas Deportivas Vigo 2015 se llevó el de Inclusión Social, por su trabajo con las nuevas generaciones a través del deporte.

El Club Roller Ourense se lleva el premio de gestión deportiva con perspectiva de género. Además, la Clásica Gandeira de Santa Comba fue elegida como mejor actividad o programa deportivo. El jurado acordó por unanimidad conceder este galardón, que reconoce la buena organización, la calidad y la proyección de las actividades deportivas, así como su carácter distintivo e innovador. “Este reconocimiento pone en valor el trabajo que hay detrás de la prueba y contribuye a dar visibilidad a las buenas prácticas en la gestión del deporte en Galicia”, apuntan desde el Concello de Santa Comba.

En el lado empresarial, Matrix Fitness recibió el Premio al mejor patrocinio deportivo. Roqsport, el de gestión sostenible en el deporte. BZ55, el de mejor gestión deportiva empresarial. Son tres categorías cuya relevancia va en aumento año tras año. Hay que tener en cuenta que la empresa ya no es solo un patrocinador que pone un logo, sino que cada vez está más implicada en el proyecto.

El premio al mejor estudio o innovación fue para Ángel Barajas Alonso, cuya labor fue reconocida por el jurado

Además, se acordó conceder dos galardones de reconocimiento especial, bajo la denominación de Premios José Luis Salvador. Uno de ellos fue para INEF Galicia, con motivo de su cuarenta aniversario formando a profesionales de la actividad física en Galicia. Es un reconocimiento que el jurado reserva para trayectorias largas y que no encajan en una categoría concreta. El otro fue para La Voz de Galicia.

Gala de entrega

La gala de entrega será el 27 de noviembre en el Paraninfo del Rectorado de la Universidad de A Coruña, a las 20.00 horas, justo después del VIII Congreso Galego de Xestión Deportiva, que se celebra ese mismo día en el mismo sitio. El congreso empezará a las 16.00 horas, con la primera ponencia a las 16.30, y terminará a las 20.00. La idea de la organización es juntar el congreso y la gala en una misma jornada para facilitar la asistencia a ambos eventos de todos los interesados.

Después de la gala habrá un cóctel para participantes, premiados e invitados. En todo caso, esta jornada es solo la parte más visible del trabajo que realiza Agaxede día a día. No es un acto aislado.

La asociación trabaja todo el año en formación, en informar a clubes y ayuntamientos de subvenciones y normativa, y en resolver consultas diarias de gestores. La gala es el evento más visible de la asociación, pero el trabajo de fondo es el de cada semana.

En todo caso, estos premios a la gestión deportiva son ya una referencia no solo a nivel autonómico, ya que su relevancia va más allá del territorio gallego. La gala que se celebrará a finales de este mes es una cita marcada en rojo en el calendario del deporte gallego. Y es que, en un entorno cada vez más profesionalizado, hay mucho trabajo detrás de cada actividad que se desarrolla, aunque el foco siempre esté en el terreno de juego.