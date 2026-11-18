Cristian Florin Gavril realiza en la asociación las funciones de gerente | AGAXEDE

Cristian Florin Gavril, gerente de Agaxede, explica la labor diaria que realiza la asociación, que cuenta cada vez con más relevancia dentro del panorama del deporte gallego avalada por años de trabajo.

Un año más, ya se conocen los galardonados en los Premios Galicia a la Gestión Deportiva. ¿Cómo ha sido el proceso de elección de los ganadores?

Nunca es una decisión fácil para el jurado. Hay muchas entidades y muchas personas que lo están haciendo muy bien y así es complicado elegir un solo ganador en alguna de las categorías.

¿Cómo resumiría la labor de Agaxede para quien no les conozca?

Nosotros lo explicamos siempre con tres palabras que son clave: formar, informar y asistir.

Hay otras asociaciones como la nuestra, a nivel nacional pero en otras comunidades autónomas, que son asociaciones de personas profesionales. En nuestro caso, no todo el mundo tiene por qué ser profesional. De hecho, nosotros tenemos personas y entidades asociadas que son directivos de clubes, que son directivos de asociaciones deportivas y que se dedican a otra cosa y esto lo hacen de manera voluntaria. Cuando uno toma el timón de la dirección de un club o una entidad, a lo mejor no es consciente de lo que le espera. Y aquí estamos nosotros para ampararlos y ayudarles en todo ese camino.

¿Qué suele ser lo más complicado para estas personas que se inician en la gestión y no tienen experiencia?

Son personas que están especializadas en otros ámbitos y muchas veces no les llega la información sobre la convocatoria de subvenciones que necesitan. Nosotros enviamos a todas las personas asociadas, semanalmente o mensualmente, información necesaria sobre subvenciones, y les avisamos si ha salido una nueva normativa de aplicación. También damos cursos de formación, jornadas, y obviamente recibimos consultas a diario a nuestro teléfono aquí en la sede y hacemos resolución de consultas en caliente, por así decirlo.

Los Premios Galicia a la Gestión Deportiva ya tienen ganadores Más información

Imagino que estos días, además de todo ese trabajo diario, la preparación de la gala centrará también buena parte de su atención.

Claro. Además, justo antes de la gala, tenemos nuestro octavo congreso gallego de gestión deportiva, que tiene como temática deporte, turismo y municipios. Van a venir referentes de todo el país y es la antesala de la gala.

Son dos actividades que se hacen de forma separada todos los años, pero esta vez los hemos juntado. También organizamos todos los años la Carrera Alternativa, que ya lleva 31 ediciones. No solo damos consejos de organización, sino que también nosotros organizamos cosas