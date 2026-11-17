Juan Prieto, durante su travesía desde Rumanía en favor de Anedia Cedida

Hace menos de un mes que partió de Rumanía, junto al Mar Negro, y Juan Prieto Cacabelos ya ha llegado a la mitad del recorrido solidario que está haciendo únicamente acompañado de su bicicleta coincidiendo además con el Día Internacional de la Diabetes, que se celebró el pasado sábado y que es la causa que le mueve. El gallego se encuentra en Francia, el noveno país que atraviesa en su aventura Kilómetros que Sanan con la que pretende por un lado darle visibilidad y por otro, recaudar fondos en favor de Anedia, la asociación de niños, niñas y gente joven que padece este enfermedad de tipo 1.

Seis mil kilómetros en bicicleta por un reto solidario Más información

En total son ya más de 3.000 kilómetros los que lleva en las piernas en menos de un mes, aunque por delante le quedan otros tantos antes de llegar a O Grove, su destino final, para unir el Mar Negro con el océano Atlántico. Prieto Cacabelos ha pasado por Rumanía, Bulgaria, Hungría, Serbia, Eslovaquía, Austria, Alemania, Suiza y finalmente Francia, para lo que se pasa una media de ocho horas diarias encima de la bicicleta. El mal tiempo, sobre todo la lluvia mientras recorría Alemania, fueron sus peores enemigos, pero el esfuerzo merece la pena sobre todo por los paisajes que se va encontrando por el camino, la gente que le ayuda en la medida de lo posible, y sobre todo, saber que lo está haciendo por una buena causa.

No es la primera vez que el grovense realiza un reto de este estilo. “El año pasado estuve en Corea por el alzhéimer, el anterior bajé desde Noruega para el cáncer, hice Roma-Santiago para personas con discapacidad y también estuve en la Patagonia chilena”, recordaba antes de iniciar el viaje hasta Rumanía. A sus 62 años, trabajó más de 40 en el sector de los casinos y cuando lo dejó en 2014 empezó su afición por la bicicleta, aunque siempre quiso darle un sentido a las salidas con ella. Y fue cómo surgió la idea de darles un fin solidario.

Donaciones

Eligió Anedia porque conocía de primera mano la enfermedad, tanto por su suegra como por la sobrina de un compañero. Y Anedia porque en niños se hace todavía más dura de sobrellevar, siempre pendientes de los cálculos de azúcar necesarios.

Las personas que quieran colaborar pueden hacer sus donaciones a través de la plataforma de crowdfunding Mi Grano de Arena. Su objetivo es juntar un euro por cada uno de los kilómetros que recorrerá en total, es decir, 6.000 euros. Todo el dinero que se recaude a través de la página irá directamente a Anedia porque él se autofinancia el viaje ya que lo recaudado muchas veces no llega para cubrir esos gastos.