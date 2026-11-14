Guía del polideportivo coruñés del fin de semana

Luchi Maldonado, del Marineda, presiona a una jugadora del Sant Cugat Quintana

Parón en el baloncesto femenino y en el rugby, por lo que la jornada del fin de semana queda reducida a hockey, con el Marineda refugiándose en casa para dar un salto de nivel y Dominicos y CDM afrontan una jornada complicada en Cataluña; balonmano, con un duelo preAsobal para el OAR y voleibol, con partidos en el Barrio de las Flores para Zalaeta y Ciudad de A Coruña

Hockey patines

OK Liga Iberdrola: Marineda-Manlleu (Palacio de los Deportes de Riazor, sábado 16.00 horas). El equipo coruñés ya tiene la primera victoria de la temporada, conseguida el fin de semana pasada en Palau, y ahora el reto es ganar también en casa, donde recibe al Manlleu, otro de los históricos del hockey femenino nacional. Las catalanas empataron en la primera jornada frente al Cerdanyola (2-2) y ganaron en la segunda al Bembibre (4-3), la revelación de la temporada pasada, y marchan cuartas con cuatro puntos. Su jugadora más peligrosa, sobre todo en el apartado ofensivo, es la internacional argentina Valentina Fernández, autora de cuatro tantos en lo que va de competición.

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OK Plata: Reus B-CDM (Reus, sábado 12.30 horas). Complicada salida para los colegiales, que visitan al líder, un filial del Reus que ya es el único equipo que queda invicto de la categoría y que a pesar de que cuenta con dos partidos menos, está ya en lo alto de la clasificación. Oviedo Roller, Lubiáns, Dominicos y Jolaseta han sido las víctimas de los rojinegros, que cuentan con varios de los jugadores que se proclamaron campeones del mundo sub-19 en los pasados World Skate Games como el portero Martí Pallejá y el goleador Joel Milà. Los coruñeses vienen de lograr una importante victoria en Olot.

OK Plata: Vila-seca-Dominicos (Vila-seca, sábado 15.00 horas). Los de la Ciudad Vieja quieren aprobar su asignatura pendiente de la temporada, los viajes a Cataluña en los que aún no han puntuado esta temporada con derrotas en Olot y Reus. Después de una semana de descanso visitan a un Vila-seca también de resultados irregulares y que marcha detrás de ellos en la clasificación con ocho puntos pos los nueve de los coruñeses.

OK Plata: Ordes-Congrés (Castelao, sábado 17.00 horas). La victoria de la semana pasada en Tordera refuerza a los de José Ramón López para su visita al Congrés, un equipo que empezó muy fuerte el curso, pero que ha perdido fuelle en las dos últimas semanas. Solo un punto les separa, de hecho, en la clasificación.

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OK Plata: Sant Cugat-Lubiáns (Rambla del Celler, sábado 19.45 horas). El cambio de entrenador no fue un revulsivo la semana pasada frente al Reus, pero penúltimo y con solo dos puntos el equipo carballés necesita reaccionar cuanto antes si bien su rival, tercero, no parece que se lo vaya a poner fácil.

OK Bronce. Fin de semana de duelos entre equipos coruñeses y asturianos a excepción del Borbolla-Iruña que se juega este sábado en Monte Alto (17.30 horas). Es el caso del filial del Liceo, que viaja hoy a Oviedo para defender el liderato en el duelo frente al Booling (20.00 horas). Y el del Oleiros, que recibe al Mieres (Rabadeira, 20.30 horas) en un partido que enfrenta al segundo y al cuarto de la tabla. Para el domingo quedan el Ordes B-Telecable Gijón (Castelao, 13.00 horas) y el CDM B-Patinalón (Monte Alto, 13.30 horas).

Balonmano

División de Honor Plata: OAR-Guadalajara (San Francisco Javier, sábado 17.00 horas). Tras una semana de descanso forzado por el aplazamiento de su partido contra Burgos, los coruñeses recibirán al Guadalajara, uno de los dos equipos que bajaron de Asobal. No ha tenido el mejor inicio, con derrota en dos encuentros a domicilio ante Sinfín (28-25) y Benidorm (31-22), dos canchas en las que el OAR sí fue capaz de ganar. Sumado a un empate, está situado sexto en la tabla con once puntos mientras que los de Nando González son segundos y a un solo punto del líder Huesca. El de hoy será el primero de los tres partidos que el OAR disputará en los próximos ocho días.

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Voleibol

Superliga 2 Femenina: Zalaeta-Voleyourense (Barrio de las Flores, sábado 19.00 horas). Derbi gallego para un Zalaeta que pese al arranque irregular de una de las temporadas más igualadas de los últimos años ya se ha situado cuarto de la clasificación. Las ourensanas, con solo dos puntos menos, son octavas. En pretemporada ya se vieron las caras con victoria para las jugadoras coruñesas.

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Superliga 2 Femenina: Ciudad de A Coruña-La Laguna (Barrio de las Flores, domingo 12.00 horas). Reto para el equipo dirigido por Charly Suárez, penúltimo de la clasificación y que recibe al tercero, un La Laguna que lleva más años jugando en la categoría.