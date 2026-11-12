Dos citas para poner el broche a la temporada en la Catedral

Participantes durante la última edición de la Resistencia de 4 Horas Cedida

La Peña Autocross Arteixo organiza dos competiciones en el circuito José Ramón Losada de Morás para terminar la temporada 2026: la Resistencia de 4 Horas, que se disputará el 28 de noviembre, y el CarCross Trophy, los días 5 y 6 de diciembre.

La primera cita será una prueba en la que los equipos deberán combinar velocidad, estrategia y resistencia mecánica para completar el mayor número de vueltas posible durante cuatro horas de competición.

La preparación de los vehículos, el desgaste de los neumáticos, las condiciones cambiantes de la pista y la gestión de las posibles averías serán factores determinantes. En esta modalidad no basta con ser el más rápido: mantener la regularidad y conservar la mecánica hasta el final puede marcar la diferencia.

La edición de 2025 dejó una llegada espectacular, con los dos primeros equipos completando 148 vueltas y separados por solo 583 milésimas. La victoria fue para Felipe Santos, Manoel Felipez, Jairo Castro e Isaac Calvo y la segunda posición correspondió a Gabriel Serrano, Esteban Serrano y Sergio Suárez.

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El CarCross Trophy, por su parte, es una competición especial que en sus anteriores ediciones reunió a pilotos procedentes de diferentes disciplinas del automovilismo, junto a destacados especialistas del autocross nacional.

Entre los nombres figuran pilotos de trayectoria internacional como Álex Palou, cinco veces campeón de IndyCar y ganador de las 500 Millas de Indianápolis en 2025; Chris Ingram, campeón de Europa de rallies en 2019; Miguel Molina, que desde 2023 es piloto de Ferrari AF Corse en la categoría Hypercar y se impuso en las 24 Horas de Le Mans en 2024; Mikel Azcona, campeón del mundo de turismos WTCR en 2022, y Roberto Merhi, con experiencia en Fórmula 1.

El atractivo de esta competición reside en reunir a pilotos acostumbrados a diferentes disciplinas y enfrentarlos al desafío de conducir vehículos CarCross, monoplazas ligeros y ágiles diseñados específicamente para competir sobre tierra. Junto a ellos, los especialistas del autocross tendrán también un papel protagonista, aportando su experiencia y conocimiento de una modalidad en la que la técnica, los reflejos y la adaptación a las condiciones de la pista resultan fundamentales. Maikel Vilariño fue el ganador de 2025 por delante de Diego García y Luis Quintana.