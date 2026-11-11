Culleredo acolle o 12 de decembro a segunda proba autonómica do Eco Rally
A cita porá o peche á primeira edición deste certame pioneiro na promoción da mobilidade sustentable
A localidade de Culleredo acollerá o vindeiro 12 de decembro a segunda proba do Campionato Xunta de Galicia de Enerxías Alternativas – Consellería de Industria, unha cita que poñerá o peche á primeira edición deste certame pioneiro na promoción da mobilidade sustentable dentro do automobilismo galego.
A proba disputarase baixo o formato de regularidade e eficiencia e percorrerá un trazado que cruzará varios concellos, combinando a competición deportiva coa divulgación das enerxías limpas aplicadas ao motor.
O certame é puntuable para vehículos eléctricos e híbridos. Cómpre lembrar que os híbridos enchufables non están admitidos nesta competición.
Coa cita de Culleredo, o Campionato Xunta de Galicia de Enerxías Alternativas – Consellería de Industria bota o peche á súa primeira edición, que no 2027 dará un paso adiante de cara a consolidarse coma un referente.