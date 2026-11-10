¿Cómo afectará la huelga al deporte coruñés?

Un partido del Dominicos en la pista de Monte Alto Quintana

El deporte también se verá afectado por la huelga general convocada para este miércoles en toda España. La mayoría de los equipos coruñeses que compiten en categoría nacional desconocen a unas horas de la fecha si los pabellones estarán abiertos, sobre todo los municipales, y si por lo tanto podrán desarrollar con normalidad su actividad y llevar a cabo sus entrenamientos para preparar los partidos del fin de semana. Otras instalaciones, como las de la Xunta, ya han informado que cerrarán sus puertas. Es el caso del pabellón de Monte Alto en el que desarrollan su actividad tanto el Dominicos como el CDM de hockey sobre patines, a los que ya se les comunicó la semana pasada que no habría ni disponibilidad ni servicios mínimos.

Pero no es el caso de la mayoría, que este martes amaneció con una comunicación del Concello en la que se les informaba de las particularidades de la jornada. "El Concello respeta plenamente el derecho de huelga de las personas trabajadoras, así como el derecho de quien decida no secundarla y acudir a su puesto de trabajo", comentaron las autoridades municipales. "No obstante, dado que las personas trabajadoras no tienen la obligación de comunicar con antelación su decisión de secundar la huelga, no podemos conocer de antemano su incidencia real en la prestación de servicios deportivos. Por ese motivo no podemos garantizar la apertura y el funcionamiento habitual de las instalaciones deportivas municipales ni el desarrollo de las actividades deportivas programadas, pudiendo producirse alternaciones en los horarios, limitaciones en los servicios o incluso la suspensión de actividades", añaden; y concluye: "Agradecemos de antemano vuestra comprensión y colaboración ante las posibles incidencias que puedan producirse por circunstancias ajenas a nuestra voluntad".

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Ante estas circunstancias, los equipos, como el OAR de balonmano, que entrena y juega en San Francisco Javier, el CRAT de rugby, que utiliza los campos de La Torre, o el Zalaeta y el Ciudad de A Coruña de voleibol que desarrollan su actividad en el Barrio de las Flores, han decidido mantener las convocatorias de los entrenamientos, siempre conscientes de que pueden llegar a la instalación y encontrársela cerrada. El discurso cambia con las categorías inferiores, ya que no pueden movilizar a todas las familias y que después no pueda desarrollarse la actividad.

Hay equipos que no se verán afectados, como el Liceo y el Marineda de hockey sobre patines, que aunque sí que utilizan el Palacio de los Deportes de Riazor, justo la plantilla dispone de día libre los miércoles. Aun así, muchos de los jugadores verdiblancos acuden igualmente a las instalaciones a entrenar por su cuenta, por lo que han sido informados de que si lo hacen podrían encontrársela cerrada. Por último, los equipos que cuentan con instalaciones privadas, como el Maristas, continuarán con normalidad con sus jornadas habituales.