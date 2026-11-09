El coruñés Gonzalo Santa Cruz levanta su primer título con la selección española

La selección española levanta el trofeo de campeón de la Finalissima @FutsalRFEF

La selección española de fútbol sala se coronó este domingo campeona de la Finalíssima, tras vencer a la de Brasil por 0-3 en la Arena Niterói, en el estado de Río de Janeiro. Con goles de Gon Castejón, Cecilio Morales y Antonio Pérez en la segunda parte, la campeona europea se quedó con los laureles de la segunda edición del torneo organizado por Conmebol y la UEFA.

Una selección de la que formaba parte el coruñés Gonzalo Santa Cruz. A sus 22 años, el ahora jugador de El Pozo Murcia ha conseguido levantar el primer título de su carrera con la selección absoluta de España, con la que debutó hace apenas unos meses.

La primera llamada de Jesús Velasco, seleccionador nacional absoluto, la recibió cuando todavía militaba en el Parrulo ferrolano el pasado mes de abril, poco después de que España se hiciera con el trono continental. Desde entonces, ha ido convenciendo al técnico del combinado nacional hasta ganarse un sitio en la convocatoria definitiva para la Finalissima. En verano cambió Ferrol por Murcia. Con El Pozo, el coruñés acumula esta temporada 2026-27 dos goles en los siete encuentros oficiales de liga en los que ha participado.

Gonzalo Santa Cruz gana la Finalissima 2026 con España @FutsalRFEF

Brasil no consiguió capitalizar su dominio. Durante los primeros veinte minutos del duelo, la intensidad del combinado dirigido por 'Marquinhos' Xavier y la calidad de su pívot Pito forzaron a España a replegarse en pista propia. Pese al asedio, los dirigidos por Jesús Velasco sostuvieron el cero con una defensa muy sólida, aunque casi no inquietaron al guardameta Willian, salvo en llegadas aisladas.

Tras el descanso, España ajustó líneas y volvió más ofensiva y organizada. La recompensa llegó en el minuto 31, con Antonio Pérez asistiendo a Gon Castejón, quien remató de primeras para romper el cero y abrir el marcador. Solo siete minutos después, Morales aprovechó un contraataque y definió a una portería vacía, marcando el segundo para los visitantes.

El árbitro marcó penal para los brasileños debido a una falta en el área sobre Pito. Sin embargo, el remate del capitán Dyego chocó sobre el palo del arco y no consiguió descontar. Cuando parecía que estaba todo dicho, Antonio Pérez pateó desde su portería y sentenció el 0-3 que coronó campeona a La Roja.

El partido en la Arena Niterói fue el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones desde el 18 de noviembre de 2012, cuando Brasil venció a España en la final del Mundial de Bangkok, Tailandia. Con esta victoria, España vengó el amargo desenlace de la primera Finalíssima, disputada en Buenos Aires en 2022, cuando cayó derrotada ante Portugal por penales.