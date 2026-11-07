Al CRAT se le escapa la victoria en los últimos minutos contra El Salvador B

Imagen del partido entre CRAT y El Salvador B Germán Barreiros

No pudo sumar su segunda victoria consecutiva el CRAT. El equipo herculino cayó en casa contra el filial de El Salvador por un ajustado marcador de 22-28 durante un partido que se terminó de decantar a favor del cuadro visitante en los minutos finales.

Crónica | El Majadahonda aplasta a un CRAT Rialta bajo mínimos (49-10) Más información

El inicio de partido del CRAT fue espectacular. En apenas 23 minutos, el marcador era de 16-0 en la Ciudad Deportiva de la Torre. Un ensayo de Wilfredo, su conversión a cargo de Rodrigo Sánchez y tres puntapiés también obra del propio Rodrigo dieron esa primera y amplia ventaja a los herculinos.

Sin embargo, los visitantes no se dieron por vencidos y consiguieron recortar distancias ya antes del descanso por medio de Íñigo Arraiza y Nico Rojo. Tras el descanso, El Salvador se acercó hasta el 16-14, pero el CRAT consiguió volver a distanciarse (22-14) por medio de dos nuevos puntapiés de Rodrigo Sánchez.

Con quince minutos por delante, Juan de la Fuente hizo un ensayo y Nico Rojo ejecutó la conversión. El Salvador estaba a uno con poco tiempo por delante y a cuatro minutos del final llegaron siete nuevos puntos para ellos que les dieron la victoria definitiva por 22-28.