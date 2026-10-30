¿Qué equipos coruñeses juegan este fin de semana?

Plantilla y cuerpo técnico del Marineda 2026-27 Javier Alborés

Con la puesta en marcha de la OK Liga tanto en categoría masculina como femenina, todos los equipos coruñeses de categoría nacional ya están en acción, destacando los partidos del Marineda, que debuta en la OK Liga Iberdrola; del OAR, que recibe al Eivissa, y del CRAT, que mañana juega en Majadahonda la reedición de la final de la Copa 2026.

Hockey patines

Liga Iberdrola: Marineda-Sant Cugat (Palacio de los Deportes de Riazor, sábado 16.00 horas). Más de dos meses después de haber empezado la pretemporada, el equipo coruñés debuta en la máxima categoría recibiendo en casa a un Sant Cugat con una coruñesa en sus filas: Cris Diz, excompañera de muchas de las jugadoras del equipo local en el Liceo y en el HC Coruña. Todo será nuevo para las de Ángel Galmán, incluso para el técnico, pero empezar con buen pie les hará ganar confianza para el resto frente a uno de los equipos que, aunque con más experiencia, no es del pelotón de los inalcanzables y que el año pasado fue noveno.

OK Plata masculina: Dominicos-GEiEG (Monte Alto, sábado 19.30 horas). Los de la Ciudad Vieja se aferran a su feudo para intentar remontar el vuelo de un inicio de curso con más sombras que luces. De momento, solo han ganado dos partidos, sendos derbis frente a CDM y Ordes. Y todavía se le resisten los equipos catalanes, cayendo en dos desplazamientos y en la visita del Congrés. El GEiEG, por su parte, solo tiene un punto más que los coruñeses en los mismos partidos. Son tercero y cuarto, pero la clasificación todavía tiene que ajustarse con muchos equipos que tienen que ir recuperando los partidos que fueron aplazados por los World Skate Games.

Sube el nivel y la exigencia para el Marineda Más información

OK Plata masculina: Lubiáns-Vila-seca (Carballo Calero, sábado 20.00 horas). Los de Ramón Canalda están demostrando ser un equipo muy competitivo (dos empates y dos derrotas por la mínima), pero no les ha servido para sumar demasiados puntos, solo dos con los que son penúltimos. El Vila-seca, con 5, se sitúa en la zona media y cuenta con el máximo goleador de la categoría, el argentino Sebastián Pascual.

OK Plata masculina: CDM-Ordes (Palacio de los Deportes de Riazor, sábado 20.30 horas). Derbi gallego en escenario grande entre dos equipos que quieren sumar puntos. Los necesita más el anfitrión, un CDM que recupera al internacional chileno Manuel Drago y que solo cuenta con 3, que los visitantes, que suman 6 y han ganado dos importantes duelos directos (Lubiáns y Jolaseta).

OK Bronce. La jornada para los equipos coruñeses incluye el derbi provincial entre el Ordes B y el Compostela (sábado, 16.30 horas) y la visita del filial del CDM al Urdaneta (sábado, 18.00 horas), aunque el plato fuerte lo protagonizarán el domingo en Monte Alto el Liceo y el Oleiros, segundo y tercero de la clasificación empatados a puntos.

Rugby

Liga Iberdrola: Majadahonda-CRAT (Puerta de Hierro, domingo 13.00 horas). El CRAT se encuentra con uno de los cocos de la categoría y su particular bestia negra, ya que el año pasado le privó del título de la Copa de la Reina y hace tres se interpuso en su camino tanto en Liga como en Copa como en seven. Las coruñesas ganaron sus dos compromisos hasta el momento con buenas sensaciones, pero tendrán que dar un nuevo paso hacia adelante frente a un equipo que curiosamente llega a la tercera jornada sin ganar tras perder frente a El Salvador y Getxo.

El CRAT pierde a Isa Rodríguez para lo que queda de temporada Más información

Balonmano

División Honor Plata: Attica 21 Hotels OAR Coruña-Eivissa (San Francisco Javier, sábado 20.00 horas). Después de la machada en la Copa del Rey, en la que se cargó al Cuenca, el OAR vuelve a la competición liguera en la que jornada a jornada sigue posicionándose entre los favoritos al ascenso a la Asobal. Esta recibe al Eivissa, un equipo que no ha empezado bien la temporada y que con seis puntos ocupa la zona intermedia, décimo, pero que además viene de dos derrotas seguidas. Los coruñeses, en cambio, solo perdieron un partido, son segundos con 12 puntos y los únicos perseguidores del líder invicto Huesca (14).

Crónica | Un golazo de Jacob Díaz en los últimos segundos da el pase al OAR en Copa del Rey Más información

Baloncesto

Liga Femenina Challenge: Gran Canaria-Sparking Truth Maristas (Insular La Paterna, sábado 20.00 horas). El Sparking Truth Maristas busca reencontrarse con la victoria tras caer en la difícil cancha del Joventut y sufrir una durísima derrota en casa contra el Al-Qáceres. El equipo entrenado por Fer Buendía visita al Gran Canaria, que viene de ganar su primer partido de la temporada en la pista del Logroño por 70-72 gracias a una canasta de Aisha Mbengue (16 años) a quince segundos del final. El conjunto canario es de los más físicos de la categoría, aspecto que deberá igualar Maristas si quiere tener opciones de regresar a A Coruña con su tercera victoria en la maleta.

Jose Zeballos: "Cuando el equipo está convencido y trabaja, los resultados llegan solos" Más información

Voleibol

Superliga 2 femenina: Zalaeta-Sestao (Barrio de las Flores, sábado 19.00 horas). El conjunto dirigido por Jorge Barrero sigue sin encontrar su ritmo en el inicio de la temporada. Las coruñesas perdieron la semana pasada en su visita al Mairena e intentarán redimirse frente a un Sestao que es una de las sorpresas del inicio del curso. Las vascas, recién ascendidas a la categoría, marchan quintas y vienen de ganar al Astillero en cinco luchados sets (3-2).

Noa Sánchez: “¿Dépor o volei? Me pillas. No concibo mi vida sin ellos” Más información

Superliga 2 femenina: Ciudad de A Coruña-Ourense (Barrio de las Flores, domingo 12.00 horas). El equipo herculino ya consiguió lo más difícil, que era romper el techo de conseguir su primera victoria en la nueva categoría. Superada esa barrera, va a por la segunda ante un Ourense que empezó bien el curso, pero que viene de perder con claridad frente al Collado Villalba.